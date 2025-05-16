جامعة هارفارد تتوصل لتسوية بشأن دعوى رفعها طالب يهودي اتهمها بمعاداة السامية

توصلت جامعة هارفارد إلى تسوية بشأن دعوى قضائية رفعها طالب يهودي متشدد اتهم فيها الجامعة بتجاهل معاداة السامية في حرمها الجامعي.

واتفق الطالب ألكسندر كستنباوم، المعروف باسم “شابوس”، وجامعة هارفارد على إنهاء القضية، وفقا لإخطار بالإنهاء قُدم أمس الخميس إلى محكمة بوسطن الاتحادية.

وقالت الجامعة في بيان أمس الخميس “تقدر كل من جامعة هارفارد والسيد كستنباوم الجهود الحثيثة والمهمة التي يبذلها كل منهما لمكافحة معاداة السامية في هارفارد وخارجها”.

وأضافت “يسرّ هارفارد والسيد كستنباوم أنهما توصلا إلى حل للدعوى القضائية”.

ولم يتم الكشف عن بنود التسوية. ولم يرد محامو كستنباوم على الفور على طلبات التعليق.

وجاءت هذه التسوية بعد أربعة أشهر من تعهد هارفارد بتوفير حماية إضافية للطلاب اليهود، بعد أن تمكنت من تسوية دعويين قضائيتين زعمتا أنها بؤرة لتفشي معاداة السامية.

وقال طلاب يهود إن هارفارد تسامحت مع تشويه سمعتهم ووصفهم بأنهم “قتلة” وتعريضهم لهجمات متصاعدة، واتهموا الجامعة بتعيين أساتذة يروجون للعنف ضد اليهود وينشرون الدعاية المعادية للسامية.

وتخرج كستنباوم في كلية علم اللاهوت بجامعة هارفارد العام الماضي، وأصبح عنصرا فعالا في حملة يقودها الجمهوريون للقضاء على معاداة السامية في كبرى الجامعات الأمريكية.

وجامعة هارفارد واحدة من الجامعات الرئيسية التي تستهدفها الحملة. وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أنهت أكثر من 2.6 مليار دولار من المنح والعقود الاتحادية الممنوحة للجامعة في الأسابيع الماضية.

(رويترز)