“جباليا الإباء خان يونس الصمود”.. جمهور الرجاء المغربي يتضامن مع غزة- (صورة)

الرباط: تضامن جمهور فريق “الرجاء” البيضاوي المغربي مع غزة برفع لافتة تشيد بصمود الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عام على قطاع غزة.

وخلال مباراته ضد نادي الجيش الملكي بالدوري المحلي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، بالدار البيضاء، رفع جمهور “الرجاء” لافتة كبيرة كتب عليها، “جباليا الإباء، خان يونس الصمود.. وفي رفح ارتقى خير الجنود” (في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي قتل الأربعاء الماضي، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمنطقة تل السلطان)”.

كما رفعت الجماهير أعلام فلسطين، مرددة شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، والقادة الفلسطينيين.

وردد جمهور الرجاء خلال المباراة، بعض الهتافات المؤيدة للقضية الفلسطينية، من بينها “رجاوي فلسطيني”.

يشار إلى أن جمهور الرجاء البيضاوي أصدر أغنية “رجاوي فلسطيني”عام 2019. وتساند الأغنية الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية، وعرفت تداولا كبيرا بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على غزة.

ويردد جمهور الرجاء هذه الأغنية خلال مباريات فريقه.

ومن كلمات الأغنية: “ما نسمح فيك (لا نفرّط بكِ) يا غزة”، “يا رفح ورام الله أمتنا راها مريضة (يقصد تقاعس الحكومات)”.

ومن كلماتها أيضا: “الرجاوي صوت الشعوب المقهورة لي ما تسمعوا (الذين لا يسمع صوتهم)، عايقين بيكم بالملعوب (نعرف ألاعيبكم)، حيث نسورة وجامي نركعو (لأننا نسور وأبدا لا نركع)، إلا لرب العالمين والحرية لفلسطين، وإن شاء الله في القدس الفرحة تدوم”.

وتختم الأغنية بـ”رجاوي فلسطيني حبيت نمشي شكون يديني (بودّي الذهاب لغزة لكن من يساعدنا بذلك؟)”.

(الأناضول)