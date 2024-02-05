جباليا.. دمار بمقر الهلال الأحمر بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي- (صور وفيديو)

غزة: نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الإثنين، فيديو يكشف حجم الدمار والتخريب الذي لحق بمقرها في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الجمعية عبر منصة “إكس”، حجم الدمار والخراب داخل المبنى، بالإضافة إلى حفريات أحدثها جيش الاحتلال خارج المبنى.

بالإضافة إلى ذلك، كشف المقطع تدمير جيش الاحتلال سيارات الإسعاف بشكل كامل.

⭕️Footage capturing the aftermath of the devastation at the PRCS headquarters in Jabalia, northern #Gaza, following the occupation forces’ incursion approximately 45 days ago, resulting in the destruction of ambulances🚑.

📷Filmed by: PRCS volunteer, Yousef Khader pic.twitter.com/5YoTyIUPuY — PRCS (@PalestineRCS) February 5, 2024

وعلقت الجمعية بالقول: “هذه اللقطات تكشف عن آثار الدمار الذي لحق بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا شمال القطاع، جراء التوغل العسكري لقوات الاحتلال قبل نحو 45 يومًا، ما أدى إلى تدمير سيارات الإسعاف بالكامل”.

والخميس، انسحب جيش الاحتلال من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الإثنين “27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)