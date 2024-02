جباليا.. دمار بمقر الهلال الأحمر بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي- (صور وفيديو)

غزة: نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الإثنين، فيديو يكشف حجم الدمار والتخريب الذي لحق بمقرها في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الجمعية عبر منصة “إكس”، حجم الدمار والخراب داخل المبنى، بالإضافة إلى حفريات أحدثها جيش الاحتلال خارج المبنى.

بالإضافة إلى ذلك، كشف المقطع تدمير جيش الاحتلال سيارات الإسعاف بشكل كامل.

⭕️Footage capturing the aftermath of the devastation at the PRCS headquarters in Jabalia, northern #Gaza, following the occupation forces’ incursion approximately 45 days ago, resulting in the destruction of ambulances🚑.

📷Filmed by: PRCS volunteer, Yousef Khader pic.twitter.com/5YoTyIUPuY

— PRCS (@PalestineRCS) February 5, 2024