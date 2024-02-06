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جباليا.. عشبة “الخُبّيزة” طعام الفلسطينيين شمالي قطاع غزة- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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غزة: في ظل تواصل أجواء الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومع استمرار الحصار الخانق لجأ الأهالي في منطقة تل الزعتر شرق جباليا “شمالي قطاع غزة” للبحث عن عشبة “الخُبّيزة” وجمعها من أجل إعداد طعام يكفي لسد جوع أطفالهم وعائلاتهم.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 6, 2024 الساعة 9:58 ص

    كان الله في عون الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال فلسطين من البعبع الصهيو صليبي الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان 🤨☝️🔥🐒🚀🐒🚀🚀

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