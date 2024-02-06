جباليا.. عشبة “الخُبّيزة” طعام الفلسطينيين شمالي قطاع غزة- (شاهد)

غزة: في ظل تواصل أجواء الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومع استمرار الحصار الخانق لجأ الأهالي في منطقة تل الزعتر شرق جباليا “شمالي قطاع غزة” للبحث عن عشبة “الخُبّيزة” وجمعها من أجل إعداد طعام يكفي لسد جوع أطفالهم وعائلاتهم.