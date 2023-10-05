جبل طارق أصبح واحدا من المراكز الحيوية الخمسة للندن في العالم.. وخلاف حول مناورات عسكرية مع مدريد

لندن- “القدس العربي”: وقع خلاف بين البحرية الإسبانية والبريطانية خلال قيام الأخيرة بمناورات في مياه مضيق جبل طارق، وتدرس دبلوماسية مدريد الحادث قل إصدار احتجاج إذا تطلب الأمر. ورفعت وزارة الدفاع البريطانية من اهتمامها العسكري بصخرة جبل طارق بعدما تحولت إلى مركز استراتيجي ضمن المراكز الخمسة لها في العالم رفقة قبرص وكينيا.

وشهدت مياه جبل طارق والمحيطة بها مناورات حربية للبحرية البريطانية امتدت نسبيا إلى مياه إسبانيا، وهو ما ترتب عنه خلاف بين فرقاطة إسبانية وأخرى بريطانية في المياه الإسبانية. وطالبت المعارضة الممثلة في الحزب الشعبي، الثلاثاء الماضي، من الحكومة توضيحات حول الحادث. وقال عضو مجلس الشيوخ الإسباني خوسي إغناسيو لاندلوسي، وفق وكالة أوروبا برس، إن على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم توضيحات حول الحادث مع لندن لأن مثل هذه الحوادث تعرض حياة جنود وأفراد الجمارك الإسبانية للخطر.

واكتفت وزارة الخارجية في مدريد، وفق موقع “دبلومات إسبان”، الخميس، بالقول إنها تدرس الحادث وما إذا كان يتطلب إصدار بيان، غير أنها حذّرت من أن هذه التصرفات لن تساعد مدريد ولندن على التوصل إلى اتفاق حول وضعية صخرة جبل طارق في البريكسيت.

ورغم مطالبة مدريد باستعادة السيادة على الصخرة، إلا أنها توقع اتفاقيات مع لندن حول تنظيم العلاقات بين حكومة جبل طارق وجوارها في الجزيرة الحضراء، لاسيما وأن الآلاف من الإسبان يعملون في الصخرة.

وتأتي هذه المناورات العسكرية للبحرية البريطانية في صخرة جبل طارق نظرا لأهميتها الاستراتيجية عسكريا، إذ تعد واحدة من النقاط الاستراتيجية في العالم لوزارة الدفاع البريطانية. وارتباطا بهذا، كانت وزارة الدفاع في لندن قد كشفت عن مضمون “الكتاب الأبيض” المتعلق بالرؤية العسكرية لبريطانيا سواء الأمن القومي الداخلي أو ارتباطاته الخارجية خاصة، وأن المملكة المتحدة تربطها اتفاقيات دفاع وتعاون عسكري سواء في إطار الحلف الأطلسي أو تجمع الكومنولث.

وتبرز الوثيقة التي تحمل عنوان Defense Command Paper 2023 “سنستمر في الاستثمار في المراكز الاستراتيجية في كل من جبل طارق وألمانيا وكينيا وقبرص وعمان”. وتضيف الوثيقة بشأن هذه المراكز وخاصة جبل طارق “توفر هذه المراكز، وقواعدنا الخارجية الأخرى ومرافق الدعم، وجودًا دفاعيًا في أجزاء مهمة من العالم. وهي بمثابة نقطة انطلاق للدفاع للتواصل عالميًا، وتوفر وصولاً حيويًا لقواتنا وشركائنا الحكوميين وحلفائنا”.

وتكتسب صخرة جبل طارق أهمية قصوى تعاظمت خلال السنوات الأخيرة، إذ تعتبر نقطة مراقبة الملاحة في المدخل للمضيق من ناحية البحر المتوسط، بينما تتولى قاعدة روتا الإسبانية- الأمريكية المشتركة المراقبة عند المدخل الغربي للمضيق. وارتفع التواجد الروسي والصيني في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.