جبهة الخلاص المعارضة في تونس تحتج ضد حكم الرئيس سعيد في ذكرى إعلانه التدابير الاستثنائية- (فيديو)

تونس: تجمع أكثر من 200 شخص تحت الحر القائظ أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للاحتجاج ضد حكم الرئيس قيس سعيد، في الذكرى الثانية لإعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد واستحواذه على أغلب السلطات.

وشارك في الوقفة قياديون من جبهة الخلاص الوطني، التي تضم ائتلافا من نشطاء وساسة مستقلين وأحزاب معارضة، بينها حركة النهضة الإسلامية.





وأعلن الرئيس سعيد في عيد الجمهورية يوم 25 تموز/يوليو، قبل عامين، قرارا مفاجئا بفرض التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد أعمال البرلمان، ومن ثم حله وأغلب الهيئات الدستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة و”تصحيح مسار الثورة”.

ووضع الرئيس بعد ذلك خارطة طريق تضمنت دستورا جديدا وانتخابات أفضت إلى برلمان جديد.

ويتهم المعارضون الرئيس بتقويض الديمقراطية وتعزيز صلاحياته بشكل واسع في منصب الرئاسة والحد من سلطة البرلمان إلى حد كبير وتشديد القيود على خصومه.

وردد محتجون خلال الوقفة “لا قضاء لا قانون الشرفاء في السجون” و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”.

ويطالب المحتجون، وبينهم عائلات ساسة معارضين موقوفين، منذ أشهر في السجون للتحقيق في شبهات التآمر على أمن الدولة وغسيل أموال، بالإفراج عنهم، وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وكيدية.

وقال زعيم جبهة الخلاص الوطني والسياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي”كل الأوضاع في تونس ما بعد 25 تموز/يوليو 2021 ساءت وكل المؤشرات تدل على ذلك، سواء داخليا أو دوليا”.

وقال القيادي سمير ديلو “من يكون همه تجميع السلطات والصلاحيات والحفاظ على السلطة لن يجد الوقت لحل مشاكل الناس”.

وتطالب الجبهة بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة إنقاذ انتقالية والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة والدفع بإصلاحات دستورية.

(د ب أ)