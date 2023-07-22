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جبهة الخلاص الوطني التونسية تدعو أنصارها إلى الاحتجاج يوم 25 يوليو ضد الرئيس قيس سعيد

منذ 30 دقيقة

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تونس: حثت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أنصارها على المشاركة في اجتماع عام بوسط العاصمة، للاحتجاج ضد سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد في الذكرى الثانية من إعلانه التدابير الاستثنائية وحله أغلب الهيئات الدستورية.

ويجري الاجتماع العام قبالة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، المكان التقليدي لتجمعات المعارضة للتنديد بـ”انقلاب” سعيد على السلطة، وفق ما جاء في بيان للجبهة.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي “للتعبير عن التضامن التام مع كافة المعتقلين السياسيين ومساندة عائلاتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسية الجائرة في حقهم”.

كما أعلنت عن دعم الاجتماع “للحقوق والحريات وتنديدا بغلاء الأسعار احتجاجا على فقدان المواد الأساسية”.

(د ب أ)

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