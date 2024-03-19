جثث بالشوارع ومحاصرون بالمنازل.. تفاقم الأوضاع بحي الرمال في غزة- (فيديوهات)

غزة: لليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في حي “الرمال” بمدينة غزة، عقب اقتحامه “مستشفى الشفاء”، حيث تنتشر جثث الشهداء بالشوارع ويقبع عشرات آلاف من المواطنين في المنازل تحت الحصار بلا طعام أو شراب.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتواجد داخل مستشفى الشفاء ويحاصرها من جميع الجهات.

إسرائيل تقضي على الحياة بمحيط المستشفى

ووفقًا للشهود، تتمركز قوات الجيش قرب “برج الشفاء” في “شارع عز الدين القسام” شمال المستشفى، وعند مفترقي طرق “العباس” و”رشاد الشوا” من جهة الجنوب، بالإضافة إلى منطقة “أرض بكر” من الغرب وحتى نهاية “شارع أبو حصيرة”.

وذكر الشهود أن طائرات “كواد كابتر” تنتشر في شوارع المدينة ومحيط المستشفى، وتطلق النار على أي جسم يتحرك، فيما تعتلي قوات من الجيش الإسرائيلي بنايات مرتفعة.

ناشدت الأسيرة المحررة وفاء البس العالم لإخراج طفليها براء وحسن من تحت ركام عمارة الماسة في حي الرمال بمدينة #غزة بعد أن فقدتهم في غارة إسرائيلية pic.twitter.com/DNZ39fgHOJ — Anadolu العربية (@aa_arabic) March 19, 2024

ومنذ أمس الاثنين، قطع الاتصال الهاتفي والإنترنت عن مئات النازحين المتواجدين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ونتيجة للتوغل الإسرائيلي المفاجئ الاثنين، شهدت مدينة غزة نزوح مئات الأسر من المناطق الغربية إلى شمال قطاع غزة مثل مخيم جباليا، وشرق المدينة مثل حي التفاح، وفقًا لشهود العيان.

وأوضح الشهود أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في منطقة محيط مستشفى الشفاء في منازلهم دون طعام ومياه، ويخشون الخروج خشية إطلاق النار عليهم.

ولفت إلى أن استمرار الحصار في ظل عدم توفر الطعام والمياه قد يؤدي إلى فقدان حياة السكان في منازلهم.

ووفقًا للشهود، يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق كلابه في شوارع وطرقات المدينة.

نزوح مئات العائلات من حي الرمال في مدينة غزة بعد توغل الآليات الإسرائيلية داخل مجمع الشفاء الطبي ومحاصرة النازحين فيه pic.twitter.com/RI3GCYscll — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 18, 2024

جثث بالشوارع

من جانبه، أفاد مصدر في الدفاع المدني الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب عشرات الفلسطينيين، وما تزال جثث أغلبهم ملقاة في الشوارع والمنازل ولم يتم نقلها إلى المستشفيات لصعوبة الوصول إليها.

وقال المصدر إن الجيش يطلق النار على أي مركبة أو شخص يتحرك في المناطق الغربية لمدينة غزة ومحيط مستشفى الشفاء، ويصعب علينا الوصول للمناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته في حي الرمال ومحيط المستشفى طوال الليل، حيث يسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات عنيفة.

مجزرة ضخمة.. الاحتلال الإسرائيلي قصف بناء من 7 طوابق وأسقط فيه عشرات الشهداء والجرحى وما يزال هناك ناجين تحت هذا الركام الضخم في حي الرمال وسط مدينة غزة pic.twitter.com/wjVvcdgSj1 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 16, 2024

والاثنين، أعلنت إسرائيل اغتيال فايق المبحوح، الذي شغل منصب منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، خلال اقتحامها للمستشفى ومحيطه.

وفجر أمس الاثنين، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، مستشفى الشفاء غرب غزة وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيّرة، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ورغم دخول شهر رمضان، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)