جثث متفحّمة لمهاجرين علقت بين الخوف من الشرطة اليونانية وحرائق الغابات

إيفروس: على أراضٍ يونانية خلابة أتت عليها حرائق الغابات، بالقرب من الحدود مع تركيا، رقدت مجموعة من الجثث المتفحّمة بين الرماد، فيما كانت ذات يوم غابة خضراء توفر للمهاجرين الغطاء المثالي للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. ومن بين هؤلاء القتلى طفلان.

وعُثر على جثث ما يفترض أنهم مجموعةُ مهاجرين، بالقرب من قرية أفانتاس في شمال شرق اليونان، الذي اجتاحه حريق غابات شرس بسرعة مدمرة. وكان الحريق واحداً من مئات الحرائق التي اشتعلت في شتى أنحاء البلاد، وتؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

وعُثر على مجموعة مكونة من سبع أو ثماني جثث مجتمعة، وبدا أن أصحابها كانوا يحتضنون بعضهم البعض للمرة الأخيرة. ودُفن آخرون تحت أنقاض ملجأ دمرته النيران.

وقال بافلوس بافليديس، الطبيب الشرعي الذي استدعته السلطات إلى المكان، يوم الثلاثاء، لفحص الجثث التي احترقت لدرجة يصعب معها التعرف على هوية أصحابها: “أدركوا في اللحظة الأخيرة أن النهاية قادمة… كانت محاولة يائسة لحماية أنفسهم”.

وبعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من غرق مئات المهاجرين في البحر، قبالة اليونان، في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من ليبيا، توقفت مجموعة أخرى سلكت ما بدا أنه طريق أكثر أماناً، ولكن ليس بسبب قارب متهالك، وإنما بسبب قوة الطبيعة الضاربة.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية قبل حرائق الغابات وبعدها الدمار الذي حدث على طول طريق يقبل عليه المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا.

وتحولت مساحات من المناطق الخضراء إلى أرض قاحلة تشبه سطح القمر، وتحولت الأشجار إلى أعواد من الفحم. وتحول الزرع، الذي كان من المفترض أن يوفر الحماية للمهاجرين خلال هربهم من الشرطة اليونانية، إلى فخ مميت.

A season of smoke, flames + devastation in Greece – where hundreds of wildfires have broken out. The dead so far include 18 suspected migrants + refugees but some locals blame migrants for the fires – without any proof. With @Goktay @Wburema @zeynep_erdim @kkoukoumakas pic.twitter.com/h8uleOSNUc

— Orla Guerin (@OrlaGuerin) August 24, 2023