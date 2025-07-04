جثمان جوتا يصل البرتغال لتشييع جنازته في مسقط رأسه

البرتغال: وصل جثمانا لاعب كرة القدم ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا إلى شمال البرتغال اليوم الجمعة، لتشييع الجنازة في مسقط رأسهما بعد وفاتهما في حادث سيارة بإسبانيا.

وانطلق موكب من السيارات الجنائزية إلى جوندومار قرب بورتو مساء الخميس من مشرحة بويبلا دي سانابريا، بالقرب من المكان الذي انحرفت فيه سيارة لامبورغيني التي كان يستقلها الشقيقان عن الطريق واشتعلت فيها النيران. وقالت الشرطة إنها تشتبه في انفجار أحد إطاراتها.

وشوهدت زوجة جوتا، روت كاردوسو، التي تزوجت من لاعب فريق ليفربول الإنكليزي قبل أسابيع قليلة، وهي تغادر المشرحة وتنضم إلى الموكب، بالإضافة إلى وكيل أعمال جوتا منذ فترة طويلة، جورجي منديز.

وقال رئيس بلدية جوندومار إنه من المتوقع أن يتم إلقاء نظرة وداع أخيرة على الفقيدين في كنيسة صغيرة في جوندومار عند الساعة الرابعة مساء (1500 بتوقيت غرينتش) على أن تُقام الجنازة غدا السبت في كنيسة قريبة الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

ووصل رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجر إلى القرية صباح اليوم الجمعة.

وهزت وفاة جوتا عن عمر يناهز 28 عاما عالم كرة القدم، إذ انهالت رسائل التعزية من زملائه السابقين والأندية وقادة المنتخب والمشجعين.

وخارج ملعب آنفيلد في ليفربول، وضع مشجعون الزهور والأوشحة ورسائل التعازي المكتوبة بخط اليد والعديد منها كتبها أطفال.

ووقفت أندية كرة القدم بما في ذلك باريس سان جيرمان، الذي يضم عددا من اللاعبين الدوليين البرتغاليين في الفريق، وبايرن ميونيخ وتشيلسي وريال مدريد دقيقة صمت خلال التدريبات لمبارياتهم في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة.

(رويترز)