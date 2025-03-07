جدة.. بدء اجتماع تحضيري لـ”وزاري إسلامي” حول التطورات في فلسطين- (صور)

جدة: انطلقت في مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الاجتماع يأتي في سياق الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية، التي تعقد الجمعة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وخطط الضم والتهجير القسري من أرضه.

الاجتماع التحضيري للدورة 20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه ينعقد في مقر المنظمة بجدة يوم 7 مارس 2025. pic.twitter.com/Oig5UAiJ6K — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 7, 2025

(الأناضول)