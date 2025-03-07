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جدة.. بدء اجتماع تحضيري لـ”وزاري إسلامي” حول التطورات في فلسطين- (صور)

7 - مارس - 2025

الصورة من الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي- (منصة إكس)

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جدة: انطلقت في مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الاجتماع يأتي في سياق الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية، التي تعقد الجمعة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وخطط الضم والتهجير القسري من أرضه.

(الأناضول)

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  1. يقول عمر علي:
    مارس 7, 2025 الساعة 4:58 م

    ادعو وزراء الخارجية لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى تاءييد قرارات القمة العربية الأخيرة لاعادة اعمار غزة وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة والقدس.
    بعد هذا الموءتمر يجب على الدول الاسلامية ان ترسل وفد من وزراء خارجية الدول الاسلامية إلى مجلس الأمن للامم المتحدة لعقد اجتماع طارئ وتقديم قرار يطالب اسراءيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وعدم عرقلة ممارسة الدولة الفلسطينية في سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وفي حالة استخدام حق النقض فيجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى عقد اجتماع من اجل تبني قرار مماثل.
    وقبل ذلك يجب على وفد من الدول الإسلامية زيارة عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للامم المتحدة والمطالبة بتاءييد هذا القرار.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2025 الساعة 5:01 م

    هه سيكون محصلة ما حدث في القمة العربية الأخيرة عود على بدء ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2025 الساعة 5:20 م

    عود على بدء لا خير في عرب ومسلمين عاجزين عن فك حصار تجويع أطفال ونساء غزة العزة ورب العزة إنهم لمسؤولون يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى لماذا ترتكم أطفال ونساء غزة العزة يموتون قصفا وتجويعا✌️🇵🇸☝️🔥🚀

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  4. يقول ابوعمر:
    مارس 8, 2025 الساعة 10:17 ص

    اجتماع اقرب الى وليمة لما لذ وطاب من الاكل والشراب والمرطبات ثم النوم وانتظار وليمة اخرى

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