جدلية التغيير في الشمال السوري

في ظل الصراعات المستمرة والتحديات الميدانية، يواجه الفاعلون المدنيون في الشمال السوري تعقيدات متعددة تجمع بين الطموحات المثالية والحاجة الملحة للتكيف مع الواقع. تتصارع رؤى الفاعلين حول ضرورة التمسك بالمثل العليا وتحقيق التغيير المنشود، في مقابل مسار المؤسسات السياسية التي تفرض نهجاً واقعياً للتعامل مع التغيرات. هذا الصراع يعرف بـ”جدلية الواقعية والمثالية”، حيث يرى الفاعلون المدنيون من الأفراد أن الواقعية قد تكون تبريراً للاستبداد والتنازلات، في حين تتمسك المؤسسات السياسية بالواقعية كضرورة للبقاء في ظل بيئة غير مستقرة، يشكل هذا المقال استكشافاً لتلك الجدلية، ويبرز التحديات، بما في ذلك أزمة الثقة السياسية، والبيئة الميدانية المعقدة، ومحاولات التكيف، كما يناقش الديناميكيات التي تنشأ عن هذا التداخل بين الطموح المثالي والواقع الميداني.

الواقعية والمثالية

في مسار التفكير الإنساني، ليس هناك طريق مرسوم ثابت محدد يسلكه التصور كما هو الشأن في المنطق القديم إنما هنالك مرونة وهي وحدها التي تتماشى ما في الواقع من حركة وتناقض ولو كان الواقع ثابتاً على حال واحد لكان الانتقال محدداً تحديداً ثابتاً ايضاً، يعاني الفاعلون في الشمال السوري من جدلية واقعية ملحة، فمن جهة ترى المؤسسات في الواقعية منهجاً لا بديل عنه للتعامل مع التحديات الملموسة في بيئة مضطربة تتصف بالسيولة والتغير المستمر ويعتبرون أن التكيف مع الظروف الحاضرة، مهما كانت قاسية، هو السبيل الوحيد للحفاظ على البقاء وتحقيق تقدم تدريجي. لكن هذا المنهج رغم فعاليته في بعض الأحيان، يواجه انتقادات حادة من قبل الفاعلين ويرون أن الواقعية في كثير من الأحيان قد تتحول إلى أداة لتبرير الاستبداد والتنازل عن القيم الأساسية التي يناضلون من أجلها، وفي مقابل ذلك يرفع الفاعلون شعاراً مثالياً مفاده أن “الواقعيين هم الجيش المثقف للاستبداد”. معبرين من خلاله عن رفضهم للانصياع التام للواقع القائم، سيما وأن التغيير الحقيقي يتطلب تمسكاً بالرؤية المثالية التي تسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي عادل، كما وأنها تمنحهم القوة والإصرار على مواصلة نضالهم، لكنها في الوقت ذاته تجعلهم عرضة للخيبات المتكررة عندما تصطدم رؤاهم بالطبيعة القاسية للواقع، هذه الجدلية تخلق ديناميكية معقدة في طريقة تعامل الفاعلين مع بيئتهم، حيث يضطرون إلى التوفيق بين أهدافهم الطموحة والظروف المادية التي تفرض نفسها.

على الصعيد السياسي، تُعتبر أزمة الثقة إحدى أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، حيث تتجسد في شكلين رئيسيين: الأول يتمثل في ضعف الثقة، حيث تكون مستويات الثقة غير ثابتة ومترددة، فقد تتوفر في بعض الأحيان ولكن سرعان ما تتلاشى. أما الشكل الثاني فيظهر في فقدان الثقة بشكل كامل. وهو ما يعوق الفاعلين السياسيين عن تحقيق تقدم ملموس. في ظل هذه الأزمة، يواجه الفاعلون صعوبة في نيل دعم سياسي فعلي لمبادراتهم، حيث تنظر المؤسسات السياسية إليهم بريبة، باعتبارهم تهديداً محتملاً لاستقرارها ووجودها.

إضافة إلى ذلك، تتجاهل المؤسسات السياسية في كثير من الأحيان الدور الحقيقي للفاعلين نتيجة لتشابك مصالحها ومهامها في المنطقة. هذه الفجوة المتنامية في الثقة تعيق قدرتهم على تحويل مطالبهم إلى سياسات فعلية أو تحقيق نتائج ملموسة. وفي المقابل، تواجه جهود المؤسسات السياسية الرسمية نوعاً من الازدراء والاستخفاف حتى عندما تبذل تلك المؤسسات جهوداً حقيقية. حيث يُنظر إلى تلك الجهود بشكوك وانتقادات مستمرة، وتُعتبر غالباً محاولات غير كافية لحل الأزمات.

نتيجة لذلك، تتفاقم أزمة الثقة بين الطرفين إلى حد يُصعّب معه التعاون أو فتح حوار مشترك. بدلاً من استغلال هذه الجهود كفرص لبناء أرضية مشتركة، يتم التركيز على نقاط الضعف أو الافتراضات السلبية المتعلقة بالنوايا الخفية سواء للفاعلين الرسميين أو غير الرسميين. هذه الحالة تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتجعل من التوصل إلى حلول مستدامة أمراً بالغ الصعوبة.

ديناميكيات الفعل الاجتماعي

تعمل الظروف الميدانية القاسية على تشكيل واقع صلب يفرض نفسه على المجتمع برمته بشكل عام والفاعلين بشكل خاص فالأجواء الأمنية المهددة، والتوترات المستمرة والتغييرات السياسية والدولية والتحالفات المتغيرة للمشهد السوري برمته، تجعل من النشاط المدني بكافة أشكاله مهمة محفوفة بالمخاطر بحيث يتعين على الفاعلين التعامل مع التهديدات اليومية بالاعتقال، أو الاستهداف المباشر من قبل جهات متعددة، فضلًا عن ذلك، لا يمكن إغفال الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه المجتمع السوري، ذلك يضيف أعباءً إضافية على كاهل الفاعلين الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى العمل بموارد محدودة جداً، وفي بيئة تفتقر إلى المقومات الأساسية للعيش والعمل. في ظل هذه الظروف، يجدون أنفسهم مضطرين لتبني استراتيجيات واقعية تركز على البقاء والاستمرارية للحفاظ على مساحات الفعل الاجتماعي المتمثل في العمل الإعلامي أو الحقوقي أو الاجتماعي. والنزول الى الواقع الطبيعي والاجتماعي والانطلاق منه أي الارتباط بالإنسان في محيطه البيئي وتفاعله وصراعه مع المحيط الطبيعي والاجتماعي. لذلك، فإن التكيف مع الواقع دون التخلي عن الطموحات المثالية يمثل أساساً لنهج فكري أكثر نضجاً وفاعلية، وبالرغم من أن التكيف مع الظروف المادية الحالية قد يبدو ضرورياً، إلا أن المثالية تظل الدافع الرئيسي للفاعلين للسعي نحو التغيير الجذري، كما أن الجمع بين الواقعية والمثالية في إطار واحد يمكن أن يخلق ديناميكية جديدة تعزز من قدرة الفاعلين على التأثير ليس فقط في اللحظة الحالية، بل على المدى الطويل أيضاً. في المقابل، غالباً ما تشهد العلاقة بين الفاعلين والمؤسسات السياسية توتراً، حيث تنظر المؤسسات إلى الفاعلين بوصفهم مصدراً لزعزعة الاستقرار، بينما يرى الفاعلون في المؤسسات عائقاً يحول دون تحقيق التغيير الحقيقي. يمثل التوليف بين الغايات المؤسساتية والوسائل التدبيرية للمشاركة المباشرة في الشأن العام عبر تأويل إيجابي لمساحات الفعل الاجتماعي يجعل من المؤسسات تأخذ صفة الديمقراطية التشاركية وتمثل احتواء سياسياً للصراع وذلك بغاية تحصين اللحمة الاجتماعية وتقوية التناغم الاجتماعي، والزيادة في الفاعلية السياسية وبناء الثقة بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات تبني مقاربات أكثر شمولية وديناميكية لتعزيز مساحات العمل المشترك. من خلال التقارب في الأهداف والرؤى، يمكن تطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع واقع متغير والسعي نحو تحقيق تغيير مستدام. هذا التوجه يستدعي من المؤسسات اتباع نهج أكثر مرونة يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية الجارية في المنطقة، مع إدراك عميق للتغيرات في علاقة المواطن بالسلطة، سواء كان هذا المواطن “العادي” أو من الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي.

إن التزايد الملحوظ في وعي المواطنين بحقوقهم، مقترناً بارتفاع مستويات القلق من المجهول السياسي، يعزز من توجههم نحو تبني ثقافة الاحتجاج والمشاركة في الشأن العام. هذا التحول يظهر جلياً من خلال تنامي تأسيس الجمعيات المحلية، النقابات، والتجمعات المدنية التي تسعى لتكون طرفاً فاعلاً في صياغة القرارات. لذلك، يصبح من الضروري أن لا تقتصر العلاقة بين المواطن والسلطة على التلقي السلبي للقرارات، بل أن يتحول المواطن إلى شريك حقيقي في صنع القرار.

يتطلب هذا التوجه الاعتراف بمساحات الفعل الاجتماعي وتطويرها لتصبح منصات للحوار البنّاء بين مختلف الأطراف. من خلال هذا الحوار، يمكن تحقيق استقرار اجتماعي وسياسي مستدام، حيث تُدمج رؤية المواطن في عمليات صنع السياسات، مما يعزز الثقة بين السلطة والمجتمع، وتتحول المساحات المدنية إلى قنوات تفاعلية تسهم في بناء علاقات متينة بين الفاعلين والمؤسسات، ما يساهم في تحقيق توازن بين الطموحات المجتمعية والواقع السياسي المعقد.

الخاتمة

إن جدلية التغيير في الشمال السوري تستدعي اتباع مقاربة متوازنة تجمع بين المثالية والواقعية. في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها الفاعلون المدنيون، بما في ذلك أزمة الثقة والتغيرات المتسارعة في البيئة السياسية، يُعتبر التكيف مع هذه التحديات مع الحفاظ على الطموحات المثالية خطوة حيوية نحو تحقيق التغيير المنشود.

لبلوغ هذا الهدف، يتوجب تعزيز الحوار بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات السياسية من خلال تقوية قنوات التواصل وبناء حوارات بناءة بين الأطراف المختلفة. يساهم ذلك في تقليل الفجوة المتنامية في الثقة وتعزيز التعاون بين هذه الأطراف. علاوة على ذلك، ينبغي على الفاعلين المدنيين والمؤسسات تبني استراتيجيات مبتكرة ومرنة تعكس التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة، وذلك عبر اعتماد أساليب جديدة في العمل المدني تتيح لهم التكيف مع الظروف الميدانية الصعبة.كذلك، يتعين تعزيز ثقافة المشاركة الفعالة للمواطنين في عمليات صنع القرار، من خلال إنشاء منصات للحوار والتفاعل، مما يسهم في بناء علاقات ثقة متبادلة بين المجتمع والسلطة سيما، يتطلب تحقيق التغيير المستدام في الشمال السوري إيجاد توازن بين الطموحات المثالية والواقعية الميدانية، مع التركيز على بناء الثقة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الفاعلية المدنية وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.

باحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية