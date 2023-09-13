جدلية الضرائب و«الغرامات» في الأردن: كيف يؤثر منطق «الجباية» سلباً على مسارات التحديث؟

عمان – «القدس العربي»: قد لا يستطيع وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، صاحب الدور الأبرز في الحفاظ على مالية الخزينة وتمريرها بين المطبات والكمائن بعد الآن، الاعتماد على معادلة عدم رفع الضريبة باعتبارها المنجز الأهم والأفضل للحكومة خلال السنتين الماضيين.

ما أعطته الحكومة عملياً بيمينها عبر سياسة تجميد الضريبة مؤقتاً وتجنب رفعها على المبيعات، أنفقته بيسارها عبر سلسلة تشريعات مؤخراً. العسعس قد لا يجد ما يكفي من العبارات التي يمتدح فيها سياسة حكومته بخصوص عدم رفع الضرائب القديمة وعدم فرض ضرائب جديدة لأكثر من ثلاثة أعوام، والسبب أن حجم الكلف والغرامات ارتفع بالمقابل، وبعض التشريعات الغليظة مثل قانون السير الجديد ومعه قانون الجرائم الإلكترونية قدمت مساهمة في إعادة سيطرة فكرة الجباية على الرأي العام الأردني، بالرغم من أن الحكومة نفت أن تكون تشريعاتها منطلقة من الجباية وبتصريحات علنية لا تصمد في مواجهة القناعات الشعبية.

وأعلنت وزارة المياه عن نيتها رفع أسعار مياه المنازل، وتضاعفت بشكل كبير وغير مسبوق غرامات مخالفات السير بموجب تشريع جديد، وفرضت غرامات غير مسبوقة تاريخياً وضخمة جداً بموجب قانون جديد للجرائم الإلكترونية، وكل عملية الرفع تلك ستؤثر على الأرجح في مستوى معيشة المواطنين، لكنها تمنع العسعس والطاقم الاقتصادي الوزاري من الاحتفال بعد الآن بسياسة عدم رفع الضريبة أو عدم فرض ضرائب جديدة، فتلك البهجة المالية الاقتصادية تبددها اليوم وقائع وضغوط مارستها الحكومة الحالية سواء عبر تشريعات جديدة أو تكريس لنمط الجباية على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه، وأحياناً بطريقة غير مفهومة للعامة على الأقل، خصوصاً أن البلاد في إطار مئويتها الثانية وحزمة مشاريع تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية كان ينبغي أن تحافظ على وحدة اجتماعية تمثل الحد الأدنى من متطلبات التنمية الاقتصادية والسياسية معاً.

الحديث عن التحديث بالمقابل قد لا يجد آذاناً مصغية لدى عامة المواطنين بسبب مشاعر القلق من ارتفاع كلفة المعيشة وسياسات الجباية الحكومية التي بدأ المواطن يشعر بها، وأيضاً بسبب ضعف ما يسميه السياسي المخضرم طاهر المصري، صفع جبهة اليقين بالعمل العام والحزبي.

لم يعد من الحكمة القول إن الحكومة تستطيع رفع غرامات الجرائم الإلكترونية، ومن ثم الحد من التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ورفع أسعار مياه المنازل وإطلالة المسار الجبائي في التوقيت نفسه.

الغرامات في مخالفات السير في سياق التأمل الشعبوي، ومعها غرامات غير مفهومة وضخمة في الجرائم الإلكترونية، وكل تلك الخلطة المالية العجيبة بموازاة وبرفقة تحديث المسارات السياسية والاقتصادية.

ويرى كثير من المواطنين الأردنيين أنه لا يوجد ما يبرر الاحتفال بسياسة عدم فرض ضرائب جديدة؛ لأن الأسعار ترتفع، ونسبة التضخم المعيشي ترتفع بدون الحاجة إلى فرض الضرائب جديدة. والسبب المرجح هو تفعيل خاصية العبقرية في الغرامات، ومراقبة المخالفات، لا بل تم شرعنة عملية فرض تلك الغرامات مؤخراً. ويرى كثير في أوساط المواطنين الأردنيين أنه لا مبرر للحديث أيضاً عن التحديث السياسي؛ فقد مورست سياسات غير حكيمة فكرتها كما يرى السياسي مروان الفاعوري، هي منح المواطنين بعض الحرية بيد، وسحبها باليد الأخرى عبر رفع مستوى معيشتهم وحجم الغرامات المقلقة الذي فرض بموجب تشريعات جديدة.

والخوف كبير أن يؤثر هذا المناخ السلبي مالياً ومعيشياً على أجواء ومتطلبات ومقتضيات مسارات التحديث الثلاثية، التي ينظر لها اليوم -وفقاً للفاعوري- في بعض الزوايا باعتبارها مجرد مقولات انتهت عملياً برفع كلفة المعيشة في النهاية، وبقرارات حكومية لا تؤشر على حكمة وتعقل في توفير التضامن مع البسطاء والفقراء من الأردنيين، مع تراجع لا يمكن إنكاره بكل خدمات القطاع العام. ويبدو أن التأثير قد يحصل أيضاً على مسار الاستعداد لانتخابات نيابية مقبلة قد تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.

وهنا بطبيعة الحال، تبرز وسط الأردنيين تلك المسوغات الداعية إلى قدر من الإحباط حيث لا تستطيع الحكومة أن تزعم بأن سياساتها الضريبية قلصت مستوى وكلفة المعيشة العامة المواطنين. ولا يستطيع دعاة التحديث وأنصاره الادعاء، في المقابل، بأن الانضمام للأحزاب السياسية يمكن أن يساعد الأردنيين مستقبلاً في تخفيض كلفة المعيشة، حيث الدخول ثابتة، وأسعار السلع والخدمات تزيد، والركود يضر القطاع التجاري، وحيث الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار معادلة منتجة يستفيد منها الوطن والمواطن لا تزال -وفقاً لوزير الشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور- هدفاً بعيد المنال أو هي أقرب، وفق مراقبين آخرين، إلى حبر على ورق.

في كل حال، معادلة الضريبة قابلتها معادلة الغرامات المالية الضخمة في قطاعي الجريمة الإلكترونية وقوانين السير، وهما قطاعان على تماس يومياً ومباشر بالمواطنين. وفي الوقت الذي رفعت فيه أو تضاعفت قيمة غرامات مخالفات السير، يبدو أن بعض الطرق البلدية في المدن الكبرى لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجات القانون نفسه، الأمر الذي يؤسس انطباعاً ولو وهمياً مرة أخرى تحت عنوان منطق الجباية وآثارها الوطنية والسياسية.