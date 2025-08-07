جدل بشأن مقابلة بالذكاء الاصطناعي لأحد ضحايا القتل الجماعي في الولايات المتحدة

نيويورك: يتعرض صحافي سابق في شبكة “سي إن إن” لانتقادات لاذعة في الولايات المتحدة، بسبب إجرائه مقابلة مع صورة رمزية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي صوت وملامح شاب قُتل عام 2018 في حادثة إطلاق نار جماعي.

وكان جيم أكوستا مراسل الشبكة في البيت الأبيض، ويُعرف بانتقاده اللاذع للرئيس دونالد ترامب ودفاعه الشرس عن فرض قيود صارمة على الأسلحة، وهو يدير حاليًا قناة على يوتيوب.

وقد أجرى، الإثنين، مقابلة مع صورة رمزية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لخواكين أوليفر، الذي توفي عن 17 عامًا في حادثة إطلاق نار في باركلاند بولاية فلوريدا خلّفت 17 قتيلاً، وهي من أعنف حوادث إطلاق النار في البلاد.

Jim Acosta hits a new low… Interview an ai version of a dead kid in order to push gun control!!! What the hell is wrong with this guy?? Like Seriously who told him this was a good idea. pic.twitter.com/OlnnHNjSuM — kevin smith (@kevin_smith45) August 5, 2025

ورصد المتابعون علامات تدل إلى أن المقابلة غير واقعية: فصورة الشخص جامدة، ونبرة صوته لا تتغير. ويدعو الشاب في الصورة إلى “جملة تدابير تشمل إقرار قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة، ودعم الصحة النفسية، والمشاركة المجتمعية”.

نشر أكوستا المقابلة على منصة التواصل الاجتماعي “بلوسكاي” Bluesky، وأثارت العديد من التعليقات الغاضبة.

كتب أحد المستخدمين “هذا أمر غير مقبول ومُروّع وينطوي على تلاعب. إلى أي حدّ يُمكن أن تكون مُجرّدًا من إنسانيتك لتعتقد أن هذه فكرة جيدة؟”.

وعلق آخر: “هناك ناجون من هذه المجزرة يُمكنك إجراء مقابلات معهم، وستحصل على أقوالهم وآرائهم الحقيقية بدلاً من مجرّد التلفيق”.

انتهزت وسائل إعلام يمينية الفرصة لتصفية حساباتها مع هذا المُعارض الصريح للرئيس الأمريكي.

وعلق جو كونشا، أحد المحللين في قناة “فوكس نيوز”: “هذا مُقزز بكل بساطة”.

وكتبت الصحافية كيرستن فليمنغ في صحيفة “نيويورك بوست” أن ما حصل “كان أقرب إلى تجسيد لذكاء اصطناعي غريب منه إلى مقابلة. إنه مُزيّف أيضًا وغريب. وكأنه سيناريو مُرعب أصبح حقيقة”.

ولتبرير موقفه، نشر أكوستا فيديو لوالد خواكين أوليفر وهو يدافع عن هذه المُقابلة المختلقة.

يقول مانويل أوليفر، وهو أيضًا من دعاة تشديد قوانين الأسلحة: “إذا كانت مشكلتك هي الذكاء الاصطناعي، فأنت على خطأ. المشكلة الحقيقية هي أن ابني قُتل بالرصاص قبل ثماني سنوات”.

