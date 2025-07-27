جدل بعد اختفاء شاب عقب رفعه علم فلسطين على مبنى كان يتبع للسفارة المصرية في العاصمة الليبية

طرابلس – «القدس العربي»: آثار اختفاء شاب ليبي بعد رفعه العلم الفلسطيني على مبنى كان يتبع للسفارة المصرية في طرابلس، غضباً شعبياً واسعاً، حيث اختطف الشاب من أمام مقر السفارة خلال تواجده مع عدد من المواطنين الذين قرروا الاعتصام أمام المبنى حتى فك الحصار عن قطاع غزة.

وطالب نشطاء وعائلة الشاب المدعو أيهم الغرياني، حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية بالتعاون معهم لكشف مصير الشاب الذي اختطف بسيارة مدنية، وفق شهود عيان.

وقال بيان لنشطاء حراك نفير، إن الشاب تم اختطافه بسيارة لا تحمل لوحات معدنية، وتم ضربه وسحله قبل إدخاله للسيارة أمام قوات الأمن المتواجدة في المكان دون أي تدخل منها.

كما أعلن النشطاء دخولهم في اعتصام مفتوح أمام السفارة المصرية حتى الكشف عن مصير الشاب أيهم الغرياني.

وفي إطار الجدل، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ما يتداول بشأن محاولات اقتحام مبنى السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية، أن المبنى المشار إليه لا يتبع السفارة المصرية حالياً، بل هو مبنى شاغر كانت تستخدمه السفارة قبل أكثر من 10 سنوات.

وأوضح المصدر أن السفارة المصرية لا تشغل المبنى حالياً، ولا يوجد فيه أي من أعضاء الطاقم الدبلوماسي المصري، مشيراً إلى أن الحديث عن استهدافه لا يخص البعثة الحالية من قريب أو بعيد.

وأكد المصدر ثقته في قيام السلطات الليبية بتوفير أقصى درجات الأمن للبعثة المصرية في ليبيا، بما يضمن سلامة أعضائها ويمكنها من أداء مهامها بشكل طبيعي.

وكان متظاهرون قد تجمعوا السبت، أمام مبنى السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، في مظاهرة حاشدة للمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية داخل القطاع.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ومشيدة بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، مؤكدين أن الموقف الشعبي في ليبيا يقف بثبات إلى جانب القضية الفلسطينية، ويرفض الصمت العربي والدولي تجاه ما يتعرض له القطاع من حصار وقصف متواصل.

ونصب المحتجون خياماً أمام مبنى السفارة، معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح حتى تستجيب السلطات المصرية لمطالبهم، مؤكدين أن تحركهم يهدف إلى الضغط على الجانب المصري لاتخاذ خطوات عاجلة لفتح المعبر والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية إلى غزة المحاصرة.

ورغم تأكيد شهود عيان من المتظاهرين لـ»القدس العربي» عدم اقتحام مقر السفارة أو المساس به من قبل المتظاهرين، فقد أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي ما وصفتها بالمحاولة، ووصفتها بـ»العمل المدان الذي يستهدف العلاقات الأخوية بين البلدين».

ووفق ما وصف شهود العيان، فقد احتشد المتظاهرون أمام مقر السفارة المخلى ووضعوا عليه بعض الأقفال، وقد تسلق أحدهم السطح لوضع العلم فقط دون المساس بالمبنى أو الإضرار به بأي شكل من الأشكال.

وأكد منظمو المظاهرة حصولهم على كل التصريحات الأمنية اللازمة لتنظيم التظاهرة، مشيرين إلى أنها كانت سلمية ولم يستخدم المتظاهرون العنف أو التخريب بأي شكل.

وقبل يومين، أعرب مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي، عن بالغ قلقه وأسفه إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، والتي بلغت حد المجاعة الجماعية نتيجة للحصار المفروض والعدوان المستمر، معتبراً أن ما يحدث يعد «جريمة ضد الإنسانية» تستوجب تحركاً دولياً فورياً.

وقال مجلس البحوث والدراساتِ الشرعية بدار الإفتاء الليبيةِ، «إنه يتابعُ – كما يتابعُ العالمُ كلُّه – ما يجري على أهلِ غزة من تجويعٍ قاتلٍ، راحَ ضحيتَه المئاتُ من الأطفال والنساء والشيوخ، لَيستنكر هذه الجريمةَ الشنيعة، ويستغرب سكوتَ كثير من المسلمين تجاهَها، ومقابلتَها بهذا التفريطِ والخذلانِ».