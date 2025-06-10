جدل في سوريا بعد قرارات بلباس «أكثر احتشاماً» على الشواطئ: البكيني مسموح فقط في فنادق الـ 4 و5 نجوم

دمشق ـ «القدس العربي»: نشرت السلطات السورية أمس الثلاثاء تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس على الشواطئ وفي المسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس «أكثر احتشاما»، والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم، ما أثار ردود فعل متفاوتة بين مرحب بلباس الحشمة من مبدأ أن غالبية السوريين من العائلات المحافظة، وبين منتقد للتدخل في الحريات الشخصية المكفولة بالإعلان الدستوري.

وقرار وزير السياحة مازن الصالحاني الصادر الإثنين، وتم نشره أمس مع أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، حدد في مادته الأولى إجراءات السلامة والأمان على الشواطئ والمسابح لمرتاديها من السياح والزوار، وذلك عبر تعيين منفّذين ومشرفين على الشواطئ تلتزم المنشآت السياحية بتعليماتهم، مع وضع إشارات واضحة للأماكن التي يسمح فيها بالسباحة، والمناطق الخطرة أو التي تمنع فيها السباحة.

وشدد القرار على أن يلتزم جميع رواد الشاطئ بالآداب العامة، ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين مع تجنب أي مظهر أو سلوك قد يعد خادشاً للحياء أو منافياً للأجواء العائلية، كما يمنع القيام بأي تصرفات طائشة أو إثارة للشغب من شأنها التأثير على راحة المرتادين وهدوء المكان، مع التأكيد على الحفاظ على النظافة العامة داخل الشاطئ ومرافقه.

فصّل القرار بضرورة الالتزام في الشواطئ والمسابح العامة بارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاماً مثل «البوركيني» أو تغطي الجسم بشكل أكبر، على أن يتم ارتداء غطاء أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى.

وضمن إجراءات السلامة شدد القرار على تجنب السباحة في المناطق التي فيها تيارات قوية أو صخور حادة أو قناديل البحر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف، وعدم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، والحذر من الكائنات البحرية الخطرة مثل قناديل البحر أو القنافذ البحرية، والإبلاغ عند الطوارئ في حال حدوث غرق أو إصابة، مع عدم السماح بإدخال الدراجات النارية إلى الشواطئ، أو تعطيل الناس ضمن الشاطئ أو التضييق عليهم.

وفي مادته الثانية طالب القرار رواد الشواطئ والمسابح العامة من السياح والزوار بالالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، وذلك احتراماً للتنوع الثقافي والاجتماعي والديني في الجمهورية العربية السورية الذي يقدر القيم الأخلاقية والمبادئ العامة

وفصّل القرار بضرورة الالتزام في الشواطئ والمسابح العامة بارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاماً مثل «البوركيني» أو تغطي الجسم بشكل أكبر، على أن يتم ارتداء غطاء أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى.

القرار فرض على الرجال ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء وألا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة مثل بهو الفندق وأماكن تقديم وتناول الطعام. وأما فيما يتعلق في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح قذكر القرار أنه يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جداً.

واستثنى القرار من التعليمات السابقة المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة 4 نجوم، والشواطئ والمسابح والأندية الخاصة، وقال إنه في هذه الحالة يسمح عموماً بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري.

وطالب القرار أصحاب أو مستثمري المنشآت السياحية بالإعلان بشكل بارز ومناسب عن الإرشادات السابقة لمرتادي أي موقع من مواقع الشاطئ أو المسابح، ومتابعة الالتزام بها وبما يشمل الالتزام بأوقات السباحة وبعدم النزول إلى المياه في فترات هيجان البحر والالتزام بحدود المنطقة المسموحة فيها السباحة، وحسن الاستخدام للمرافق وتجهيزات وأدوات الخدمات المشمولة برسم الدخول وعدم العبث بها بشكل يؤدي للتلف الجزئي أو الكلي.

وتحدثت مصادر مراقبة في اللاذقية عن الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها القرار على موسم السياحة الذي لم يبدأ بعد، وخصوصا أن شرائح عريضة من أهالي مدن وبلدات الساحل السوري تعتاش على الواردات المتحققة من السياحة الاصطيافية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ «القدس العربي» إن العديد من المنشآت السياحية خلال فترة عيد الأضحى، ورغم الأوضاع غير المستقرة وعمليات الشحن الطائفي والتجييش، وصلت نسبة الإشغال فيها إلى أكثر من 70 ٪ بل إن الشاطئ الأزرق أمتلئ بكامله، موضحة أن كل ذلك تم رغم أن موسم الاصطياف لم يبدأ، وهو عادة ما تكون بدايته بعد انتهاء العام الدراسي والامتحانات، ومع اعتدال درجات مياه البحر التي ما زالت باردة.

وفجّر قرار وزارة السياحة حالة من الجدل عبر صفحات الفيسبوك وفتح بابا لتوجيه انتقادات، ليس لأنه فرض نوعاً محدداً من لباس البحر بل لأنه ميز بين المواطنين حسب طبقاتهم الاجتماعية، فكتب المحامي والقانوني هيثم نوري مثلاً عامياً بعد أن نشر صورة عن الفقرة الخاصة بالفنادق الممتازة أو ذات الأربع نجوم: في الداخل وعلى العامة دبّور وفي الخارج وأمام الشركاء من الغرب غندور.

وفي السياق ذاته نشرت الكاتبة السورية مي مشهدي على صفحتها قائلة: إذا كنت فقيراً فأنت ملزم بالتعاليم الإسلامية، أما إذا كنت غنياً فمن الممكن أن تكون أبا لهب، وهذا عادي وطبيعي بالنسبة لهم. وتابعت: آه يا بلد القانون فيه ينقسم حسب الطبقة الاجتماعية، وتندرج تحت هاد المفهوم حوادث القتل في الساحل للفقراء أما الغني فيهم فممكن أن يصبح بلجان ويتعزز ويتكرم.

القرار فرض على الرجال ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء وألا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة مثل بهو الفندق وأماكن تقديم وتناول الطعام.

وعلى الجانب الآخر من المشهد كتبت محاسن سبع العرب، ردا على ما ذهبت إليه مشهدي قائلة: في كل دول العالم توجد للأماكن الخاصة معاملة خاصة، لأن روادها يعلمون ما فيها سواء كانت مشروبات روحية أو مسابح مختلطة أو أموراً أخرى، لكن الأماكن العامة لها قواعد وقوانين عامة تكون للجميع، فمن يتقبل الأمور الخاصة ليذهب إلى الأماكن الخاصة ومن لا يرغب ولا يتقبل فليذهب للأماكن العامة.

وفي مؤشر على الآثار السلبية للقرار كتبت هنادي نعمة: بالناقص سنذهب لنسبح في بيروت أو تركيا لأن سوريا اسوأ بلد سياحي.

أما أشرف كنج، وبعد أن رحب بباقي فقرات قرار وزارة السياحة، علق على البند المتعلق بالحشمة وقال في عام 2025 فقط إيران تطبق هذه القرارات البالية اما كل الدول العربية فلا تفرض لباساً، مطالبا بإعطاء الناس حرية الاختيار.

وفي المقابل رحب عثمان بلال تيزيني بالقرار واعتبره صائباً لأنه كل سنة يتوفى أطفال بسبب الغرق والتيارات البحرية، وقال إن معظم الدول العربية ودولا أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا لديهم قوانين صارمة في السواحل العامة، ويمنعون التعري، لأن الموضوع ليس حرية شخصية، وإنما يعتبر قلة أخلاق، وليس من الطبيعي أن أشاهد وعائلتي مثل هذه المناظر، والكثير من الناس لا تقبل هذا الشي، معتبراً أن القرار سيخفف من حالات التحرش، وسيساعد على تطوير الاستثمارات ببناء منتجعات وشواطئ سياحية أكتر بعد أن ظل الساحل محتكرا من قبل 5 منتجعات.

واتفق عبد الفتاح قلعة جي مع تيزيني وانتقد المعارضين للقرار وتساءل «إن كان اللباس المحتشم بات تخلفاً ورجعية»، مشيراً إلى أن «فطرة الإنسان أن يكون محتشماً، لكن مفهوم الحرية عند البعض أن يخالف الحياء والفطرة».

وأضاف: «اليوم صار لديكم لسان تعبرون فيه وتتحدثون بحرية وسابقا كان طبيعيا لديكم عندما كانت المحجبات يمنعن من السباحة، فموتوا بغيظكم».