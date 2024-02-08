جدل بعد قرار مجلس النواب الليبي تشكيل صندوق إعادة إعمار مقره بنغازي وتشكيك في قدرة البرلمان وقيادات حفتر على تحمل مسؤولية المشروع

طرابلس – «القدس العربي»: أثار قرار برلماني بتشكيل صندوق لإعادة إعمار ليبيا مقره بنغازي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية وأعاد النقاش حول سلطة البرلمان ونفوذه، فضلاً عن تدخل قوات حفتر وأبنائه في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية، ما يجعل كل قرار صادر عن الشرق الليبي غير محل للثقة.

وأصدر مجلس النواب قراراً بإنشاء “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”، تكون مهمته تنفيذ خطط وبرامج إعادة إعمار المدن والقرى والمناطق الليبية ويكون مقره في بنغازي.

وحسب نص قرار مجلس النواب، يتولى إدارة الصندوق مدير ونائبان، يتم يقترحهم رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، ويصدر قرار تكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب.

وفي الشأن نفسه، صوت المجلس في جلسته في 9 من كانون الثاني/يناير بالموافقة بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار؛ لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار في المنطقة.

وعقب ذلك، وصفت عضو المجلس الأعلى للدولة قرار مجلس النواب بإنشاء صندوق إعمار ليبيا بأنه عبثي وصادر عن جهة غير مسؤولة.

وأضافت المحجوب في مداخلة صحافية أن إنشاء الصندوق دون إخضاعه للرقابة والمحاسبة يعد نهباً لأموال الليبيين، وفق تعبيرها.

وقالت إن قرارات النواب أصبحت تتداخل بشكل مباشر مع صلاحيات السلطة التنفيذية، وإن هذا القرار لن يكون له أي أثر تنفيذي؛ وفق تعبيرها.

وجاء قرار البرلمان الليبي استمراراً لسلسلة من القرارات العشوائية في إطار إعادة الإعمار. وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بالقاسم خليفة حفتر بمهام إدارة صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن الإعصار دانيال، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

وجاء التكليف بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم 181 لعام 2023 بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحسب نص القرار الذي نشرته الحكومة.

وبالقاسم هو النجل الأصغر لخليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين لـما يوصف بالقيادة العامة، ودائماً ما كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية.

ومنذ كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، بدا بالقاسم مرافقاً دائماً لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال جولاته بالمناطق المتضررة من الفيضانات

وتتراجع الثقة في قدرة حفتر وأبنائه على تسيير عجلة إعادة الإعمار والتنمية، فضلاً عن مجلس النواب خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تعيشها المدن الخاضعة لسيطرتهم وحوادث الخطف والاعتداء المتكررة، ما جعلهم يفقدون ثقة الشارع الليبي.

وحتى اليوم، أعلن المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا اختطاف “شيخ عموم الطريقة القادرية في ليبيا لامين البيجو” من زاويته في منطقة بوعطني في مدينة بنغازي على يد مجموعة عسكرية.

واستنكر المجلس بأشد العبارات حادثة الاختطاف، وطالب بالإفراج الفوري عنه محملاً السلطات في بنغازي مسؤولية سلامته.

وناشد البعثة الأممية التدخل السريع لإنقاذ البيجو، مؤكداً أنهم يعانون منذ أكثر من عشر سنوات ممارسات “إرهابية” تعرضوا خلالها لعمليات خطف واغتيال ونبش قبور واعتداء على زواياهم.

وأكد المجلس أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الاعتداءات المتكررة التي كان آخرها اختطاف البيجو.

فيما أثيرت مجدداً قضية اعتقال سفير ليبيا السابق لدى كندا وتغييبه قسرياً، حيث قال موقع كندي إن فتحي البعجة، يعاني حالة صحية متدهورة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اعتقاله من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وفق ما أفاد أقارب له.

وذكر موقع “ذا غلوب أند ميل” أن البعجة غير متهم بأي جريمة، إلا أن مصادر مقربة منه قالت إن أسباباً سياسية وراء اعتقاله، منها انتقاده السلطات الحاكمة هناك، ونقل الموقع عن أقارب لفتحي البعجة قولهم: “إن الوضع ليس جيداً على الإطلاق”، مضيفين إنهم يحاولون قتله، بإبقائه هناك حتى يموت.

وأضافت الصحيفة أن البعجة كان قد ناشد السلطات الكندية أن تمكنه من لم شمله مع زوجته وأبنائه المقيمين في أوتاوا .

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أفادت مصادر محلية باحتجاز جهاز الأمن الداخلي بنغازي لعضو المجلس الانتقالي السابق وسفير ليبيا السابق في كندا فتحي البعجة.

وأشارت المصادر أنه جرى استدعاء البعجة وعضو حزب ليبيا للجميع طارق البشاري، وجرى احتجازهما ولم يتم إطلاق سراحهما إلى الآن. وتضاربت المعلومات حول أسباب اعتقاله، حيث أرجعتها بعض المصادر إلى مشاركة البعجة في ندوة ببنغازي حول أسباب انهيار وادي درنة.

فيما تحدثت مصادر أخرى عن حيازته مستندات ووثائق خاصة بالدولة إبان شغله منصب سفير ليبيا في كندا.

وكان البعجة قد تحدث في تصريحات صحافية مؤخراً لصحيفة “غلوب أند ميل” الكندية بأن معمر القذافي خبأ مليارات الدولارات في حسابات خاصة بالبنوك الكندية خلال فترة حكمه التي طالت لـ 42 عاماً.

وأضاف إنه يحتفظ بوثائق سرية تؤكد الثروة المالية التي أخفاها القذافي، مشيراً إلى أنه ينوي حماية تلك السجلات المالية في ليبيا، خوفاً من وقوعها تحت طائلة “الفساد”، وتسليمها حين انتخاب حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية في البلاد.