جدل بين جمهور رانيا فريد شوقي بسبب والدها- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أثارت الفنانة رانيا فريد شوقي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها الخاص في “تيك توك” ظهرت فيه مع شاب وهما يقلّدان مشهداً من فيلم “وش إجرام”، لمحمد هنيدي ولبلبة، حيث ظنّ الكثيرون أن الشاب هو ابن رانيا، مؤكدين وجود شبه كبير بينه وبين والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وعلّق عدد من متابعي رانيا على الفيديو قائلين: “شبه جدّه فريد شوقي سبحان الله”، “في شبه من جدّه”، “فريد شوقي الله يرحمه جايب أحفاده كلهم شبهه ما شاء الله”.

وردّت رانيا على التعليقات موضحة أن هذا الشاب ليس نجلها، بل هو ممثل يشاركها في مسرحية “مش روميو وجوليت” المعروضة على المسرح القومي، قائلة: “زياد ممثل شاطر ودمه خفيف… اسمه زياد عبدالعليم وكلنا بنشتغل مع بعض في مسرحية مش روميو وجوليت”، مضيفةً: “أنا أم البنات”.

يُذكر أن رانيا فريد شوقي لم تنجب سوى فتاتين، هما “فريدة” و”ملك” من زوجها الأول مصمّم الاستعراضات عاطف عوض، إذ تزوجا في منتصف التسعينات، وانفصلا بعد ثماني سنوات، والفتاتان تشبهان والدتهما كثيراً.