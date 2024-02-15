جدل تونسي حول التبرع بأموال الحج لأهل غزة

تونس- “القدس العربي”: أثارت الدعوة للتبرع بأموال الحج لأهل غزة سجالا بين عدد من الباحثين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وأعادت الباحثة رجاء بن سلامة نشر تدوينة للباحث الفلسطيني خالد الحروب، قال فيها “لو كل حاج هذا العام تبرع بكلفة الحج إلى إخوانه في قطاع غزة لتم توفير عشرة مليارات دولار على الفور!”.

وعلقت الباحثة ألفة يوسف على المقترح بالقول “هذا الضرب من الكلام يحمل ضمنيا إدانة لمن اختار الحج. مضمونه أن مساعدة من هم في غزة أهم من الحج”، مشيرة إلى أن “تحديد الأولويات من اختيار الفرد وحده، لا سيما إذا تعلق الأمر بماله”.

وتساءلت بالقول: “لماذا لم أقرأ: لو انقطع كل شاربي الخمر عن شربها وتبرعوا بأموالها الى قطاع غزة لتوفر مبلغ كبير؟ ليس لدي مشكلة مع الحج ولا الخمر ولا مع أي فعل لا يخالف القانون. ولكن لي مشكلة صغيرة مع التدخل في اختيارات البشر”.

وعلقت بن سلامة بالقول “هو تدخل بالاقتراح لا بالإكراه وليس بالإدانة، فالإنسان العادي لا يشعر بالذنب لمجرد اقتراح”.

وردت يوسف بالقول “الاقتراح – في رأيي – مغلوط لأنه يمس مبدأ الحرية في ثناياه”.

واعتبر الباحث والناشط السياسي مهدي بن عبد الجواد أن هذا الاقتراح يشبه من يدعو الناس لعدم التدخين وشرب الكحول أو تناول اللحوم، وارتياد الفنادق وغيرها من وسائل الترفيه والتبرع بالنقود المخصص لها لسكان غزة.

وتساءل “لماذا هناك رغبة في استفزاز إيمان الناس وأحلامهم الدينية البسيطة؟ فكلما حصل أمر ما يتم مباشرة “استهداف” الحج وأضحية العيد، وهذا أحد مآزق “التحديث” عندنا فكأنه لا يكون إلا ضد “وعي الشعب ومزاجه”.

وتساءل الناشط غسان المزوغي “هل الحج مضيعة للمال عموما؟”، وأجاب بالقول: “في نظري الإجابة ليست بديهية. فالمفاضلة بين الحج كفريضة دينية ونصرة غزة كضرورة إنسانية وأخلاقية غير سوية، لأنها تحتوي نوعا من الاتهام الضمني لممارسي فريضة الحج بتقصيرهم دون غيرهم في نصرة غزة. وكأننا على سلم الأولويات لا نرى غير الحج كعائق لجعل نصرة غزة من أهم الأولويات”.

وهذه ليست المرة الأولى في تونس التي تتم فيها الدعوة للتبرع بأموال الحج، ففي عام 2020، قال مفتي تونس السابق الشيخ عثمان بطيخ إنه يجور تخصيص أموال الحج والزكاة لمكافحة فيروس كورونا.

كما دعا عدد من رجال الدين في مناسبات عدة إلى تعطيل فريضة الحج بشكل مؤقت، بسبب تكلفتها الباهظة وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتبرع بالأموال المخصصة لها للعائلات ذوي الدخل المحدود في البلاد.