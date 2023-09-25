جدل تونسي حول مرسوم يقسِّم البلاد إلى خمسة أقاليم… ومؤيدو الرئيس يتوعدون مَن «يسخر» من المشروع

تونس – «القدس العربي»: أثار التقسيم الترابي الجديد الذي اعتمده الرئيس التونسي قيس سعيد انقساماً واسعاً في البلاد، حيث أشاد البعض بالفكرة على اعتبار أنها قد تساهم بشكل إيجابي في عملية التنمية، فيما اعتبر آخرون أنها قد تثير نزاعات ذات طابع محلي وقبلي.

وكان سعيد أصدر أخيراً أمراً رئاسياً يتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويتضمن المرسوم تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم، يضمّ الأول ولايات بنزرت (شمال) وباحة وجندوبة والكاف (شمال غرب)، ويضمّ الثاني العاصمة والولايات القريبة منها أو ما يسمى بتونس الكبرى، فضلاً عن ولايتي زغوان ونابل.

فيما يضم الإقليم الثالث بعض ولايات الوسط والساحل على غرار القيروان وسوسة وغيرهما، ويضم الإقليم الرابع ولايات صفاقس وتوزر وسيدي بوزيد وقفصة، فيما يضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين، جنوب البلاد.

فكرة قديمة

وكتب محسن مرزق رئيس حزب مشروع تونس: “التقسيم لأقاليم مطلة على البحر فكرة قديمة وموجودة في كتب منشورة وحتى في دستور 2014. وهي مشروع هام ولكن ليس له معنى إذا اقترن بتقسيم يهدف لتأطير التمثيلية الانتخابية فقط، لأنه وقتها يبقى إطاراً دون محتوى، وقد يؤجج خلافات لا داعي لها”.

وأضاف: “يصير لهذا المشروع معنى عندما يقترن برؤية تنموية شاملة، فيها تخصص وتكامل من منظور خلق الثروة المادية والرمزية. ويتبع ذلك رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية وخاصة في مجال الطرقات والسكة الحديدية وفتح السماء لتعمل المطارات في الجهات. كما يقترن بالضرورة بتوزيع جديد للمؤسسات السيادية، ومنها مقرات الوزارات التي يجب أن توزع على الأقاليم لتنشيط الجهات، فلا معنى لتركيز كل مقرات الوزارات في إقليم واحد وترك الباقي يعاني التهميش”.

وأوضح أكثر في تدوينة لاحقة بقوله: “ما الذي يحدث عندما لا يكون التقسيم إلى أقاليم مشروطاً برؤية لإنشاء أقطاب اقتصادية متكاملة وخطة تطوير عادل للبنية التحتية والخدمات؟”.

وأضاف: “سيحدث أن التقسيم للأقاليم – الذي شعاره المعلن كسر المركزية والتفاوت الجهوي – سيعيد إنتاج التفاوت الجهوي بشكل أكثر حدة. فكل إقليم ستصير له “عاصمة” من المدن الساحلية التي كانت محظوظة وستبقى محظوظة. وبقية ولايات الإقليم ستبقى -في غياب رؤية اقتصادية جديدة منتجة للثروة- في نفس البؤس المنهجي الذي تعيش فيه منذ قرون”.

وتابع بالقول: “لذلك، لم يجد التونسيون في الموضوع غير جوانب الهزل، لأن جوانب الجدية (رؤية خلق ثروة وأقطاب اقتصادية وخدماتية، وإعادة استثمار جزء من الثروة على عين المكان ولا مركزية الوزارات) لم تكن معلنة فيه”.

وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، إن “التوازن الجهوي والتنمية الجهوية كانا إحدى القنبلتين اللتين فجرتا الثورة، بالإضافة إلى تشغيل الشباب. وقد اهتم المجلس التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) بإرساء سلطة لا مركزية بناء على تجارب عالمية ناجحة، لكن هذا المشروع تُرك جانباً في ذلك الوقت”.

وأضاف في تصريح إذاعي: “إن خريطة البلاد فصّلت اليوم على مقاس الحاكم دون أي معنى؛ من أجل إرساء غرفة ثانية “قزمية” في البرلمان. وهذا التقسيم الجديد سيكون فشلاً إضافياً للسلطة الحالية”.

وكتب القاضي عفيف الجعيدي: “مجلس الإقليم يتم اختيار أعضائه بالقرعة ولمدة ثلاثة أشهر لكل واحد (أي أن أعضاءه غير ثابتين)، ومقره يتغير مرة كل ستة أشهر من ولاية لولاية، يعني ليس له مقرات ولا وسائل ولا موظفين”.

وأضاف: “يعني ببساطة، هو مجلس متنقل متغير يصعب الحديث عن حفظ لأرشيفه ويستحيل أن يعرف أعضاؤه بعضهم بعضاً. كما يبدو من باب المعجزات أن يتابع من فيه أي ملف، وربما يحتاج من كان فيهم جدياً ويرغب في مواكبة عمله (الذي لا تواصل فيه) جهداً كبيراً وتركيزاً عظيماً ليعلم إلى أي مقر ولاية يتوجه ومتى وهل سيسمح له بالدخول”.

وتساءل مصدق الجليدي، القيادي في حراك تونس الإرادة بقوله: “لماذا أثار موضوع الأقاليم هذه الموجة العاتية من التهكّم والتّنبير؟”.

وأجاب بقوله: “لا أظن السبب هو أن الأقلمة نفسها فكرة سيّئة، بل لأنها تأتي في سياق فشل اقتصادي ذريع واستياء اجتماعي عام وانعدام القدرة على الإقناع السياسي بمشروع 25 جويلية لانعدام أي بادرة نافعة للمواطن فيه. فما وافق عليه الكثيرون أول مرة ليس هذا المشروع بحد ذاته، بل نفي المشروع القائم المقابل له، مشروع البناء الديمقراطي المتعثّر. فلما نفي هذا المشروع لم يبق لأولئك الغاضبين منه أي قناعة سوى النّظر إلى الفراغ (الوعود الفارغة) والمجهول. فلكأنهم يطرحون السؤال: طيب ها هو الهدم قد حصل، فأين البناء والبديل البنّاء؟ هل هو مجرّد رسم خطوط تقسيمية على الخريطة؟”.

مواطنون لا رعايا

ودونت الباحثة فتحية السعيدي “إن تقسيم البلاد إلى أقاليم ليس جديداً، فإقليم تونس مثلاً كان يضم الولايات الأربع، وله إدارة قائمة الذات تكفلت بالقيام بالعديد من المشاريع والدراسات. كما أن التقسيم الإداري في تونس قد تمّ في سياق مخططات وخيارات تنموية اتّخذتها الدولة عبر فترات من تاريخها. (تقييم درجة نجاعتها من عدمها موضوع يتطلّب دراسات معمّقة). وأي تقسيم إداري جديد ما لم يكن قائماً على رؤية تنموية وسياسة اقتصادية واجتماعية قائمة على العدالة بين الجهات والحد من التمييز بينها والسعي وراء تحقيق التوازن الديمغرافي والاجتماعي والبيئي والاقتصادي وتستهدف العدالة الاجتماعية بناء على رؤية واضحة لمنوال تنمية جديد له أهداف قابلة للقياس، هو تقسيم اعتباطي (بالنسبة لي) وقائم على حسابات سياسية انتخابوية ضيقة”.

واعتبرت أن التقسيم الجديد لا يمكن فهمه إلا في سياق العملية السياسية الراهنة.

وتساءلت بالقول: “ما هي علاقة هذا التقسيم بالتنمية؟ وهل يحمل في ذاته بديلاً تنموياً، أم هو بصدد إعادة إنتاج التقسيمات السابقة؟ الإجابة ستتضح في سياق الواقع وممارسته وستتبين من خلال مخططات التنمية، إن وجدت وتمّ كشفها للعموم لحظة اعتبارنا مواطنين ومواطنات لا رعايا وقطيع”.

فيما توعد حراك 25 جولية/ تموز من يتهكم على المرسوم الجديد، حيث دعا أنصاره إلى “عدم إتاحة الفرصة لأزلام المنظومة للتهكم على مرسوم الأقاليم على مواقع التواصل”.

وأضاف، في بيان السبت: “موضوع الأقاليم معمول به في أرقى دول العالم، وهو يحفز على التمييز الإيجابي بين الجهات ويقطع مع المركزية المقيتة في التنمية والتشغيل والصحة وغيرها من الخدمات العامة”.