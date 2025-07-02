جدل حفل شيرين في “موازين” يتواصل: غادة عبد الرزاق تغضب المغاربة ومحام مصري يهدد بالقضاء- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

رغم انتهاء مهرجان “موازين” الغنائي الدولي في دورته التي أقفلت العقد الثاني منذ تأسيسه، فإن الجدل ما زال مشتعلا، والجمهور المغربي يواصل التعبير عن غضبه من سهرات وصفت بـ”الفضيحة” وخاصة تلك التي أحيتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على منصة النهضة المخصصة للنجوم العرب.

بالنسبة للمهرجان الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، فإن برمجة فنانة من وزن شيرين عبد الوهاب، هو سير على نهجه في استقدام نجوم عرب لإحياء حفلات تلهب حماس الجمهور وتبقى خالدة في الذاكرة، لكن تقنية الـ”بلاي باك” أفسدت الحفل وأدت إلى غضب الجمهور الذي دفع ثمن تذكرة ذات سعر مرتفع.

عوامل عدة تحالفت لتحويل حفل شيرين عبد الوهاب إلى كبوة، أولها التأخر في الصعود إلى المنصة وهو ما تم تأويله وفق تدوينات بأن الفنانة طلبت أن تستلم تعويضها “كاش” قبل بدأ السهرة، رغم أن العقد يوضح أن التعويض سيتم تحويله على حسابها في البنك.

العامل الثاني هو مظهرها الذي فسره البعض بكونها غير مهتمة ولا تحترم الجمهور المغربي، لكن التفسير الذي دفع به بعض المغاربة ممن يدافعون عن النجمة المصرية، أنها مريضة وتعاني من حالة نفسية، ورغم ذلك قررت إحياء السهرة وعدم خذلان جمهورها في المغرب.

العامل الثالث وهو القشة التي قصمت ظهر البعير، تمثل في تقنية الـ”بلاي باك”، حين فطن الجمهور بعد برهة من بداية السهرة إلى أنها لا تغني بالمباشر، وارتفعت الحناجر مطالبة بـ”صوتك صوتك”، في إشارة إلى رغبة الجميع سماع صوت الفنانة بشكل حي وليس عبر تسجيل.

تداعيات الحفل والغضب الجماهيري وحجم التدوينات المنتقدة، دفع ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى إصدار بيان رسمي ردا على ما وصفها بـ”حملات الهجوم الممنهجة” التي تتعرض لها من طرف “جهات معروفة” تقف وراءها، “هدفها تشويه صورتها وتقويض أي نجاح تحققه”.

ولم يفته التعبير عن شكره “كل من ساند شيرين ووقف إلى جانبها”، موضحا “نحن نحترم حرية الرأي، لكن عندما تتحول إلى إساءات مدفوعة ومقصودة، فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها”.

والتقطت بعض الصحافة المحلية ومعها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيان محامي شيرين، واعتبروه تهديدا ووعيدا باللجوء إلى القضاء ضد الجمهور المغربي، لكن الرد الذي زاد من تأجيج غضب المغاربة، هو تعليق فنانة مصرية أخرى هي غادة عبد الرزاق، التي دعمت زميلتها ومواطنتها وختمت بقولها “القافلة تسير”، ورغم عدم إكمال المثل فإن الرسالة وصلت، وتحولت بوصلة التدوينات إلى الممثلة، واتهمت بوصف الجمهور في المغرب تلميحا وليس تصريحا بـ”الكلاب”.

وخصتها سعيدة مازو بتدوينة قالت فيها “كنت أتجنب الحديث عن مهرجان موازين، رغم أن منصاته لا تبعد عني كثيراً. لكن ما حدث في حفل شيرين وبعده، تجاوز حدود الصمت. فمن ينعت مغاربة بالكلاب يجب أن يرد عليه”.

وأكدت أن من حضر بكثافة لذلك الحفل كان هدفه أن “يمنح شيرين دعمًا إنسانيًا في خضم المشاكل الكثيرة التي تعيشها، لكنها، ردّت الجميل بتأخير ساعة، لأنها تريد أجرها (كاش) ثم كافأت الحضور الكبير الذي كان ينتظر حفلا حيا مباشرا بـ(بلاي باك)، لا إحساس، لا احترام”.

وحسب صاحبة التدوينة فإن “الأمر لم يتوقف هنا”، بل دخلت الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق على الخط “ربما بحثا على (ترند) يعيد إليها بعضا من الأضواء، فوصفت احتجاج الجمهور بعبارة (القافلة تسير). وهي إشارة واضحة”، وزادت في موقع آخر من تدوينتها أن “المغاربة قافلتهم تسير فقد صنعوا نجومًا”، وخاطبت غادة عبد الرزاق بقولها “تذكري: أفول النجم لا يعطيه الحق في شتم السماء”.

تدوينات أخرى خصصها كتابها للرد على غادة عبد الرزاق لتتحول حملة انتقاد شيرين إلى رد على تعبير “القافلة تسير”، فيما اختار عدد من الفنانين المصريين الدفاع عن زميلتهم بالدعم واللباقة دون تجريح في الجمهور.

المدافعون عن شيرين ليسوا مصريين فقط، بل انضم إليهم الفنان المغربي طارق بطمة، الذي قال إن “الفنانة الكبيرة شيرين تمر بأزمة كبيرة جدا، وخطيرة جدا، ومن الصعب على إنسان عادي أن يفهمها”، وأضاف أن “الإعلام يحاول أن يخلط الأوراق حتى لا يفهم الناس”.

في رأيه، فإن “شيرين تحتاج إلى الابتعاد عن الأضواء وأن ترتاح روحيا بالصلاة وقراءة القرآن، ومن نصحها بالمشاركة في موازين، رأيه غير صائب”.

ومن جهته، تحدث الكاتب المغربي عبده حقي عن الفرق “بين الفن والاحتيال”، متسائلا “هل خانت شيرين جمهور “موازين”؟ وأضاف أن جمهور موازين “فوجئ بما يمكن اعتباره صفعة على وجه المصداقية الفنية والاحترام المهني”، لأن الفنانة التي “وُقِّع معها عقد أداء مباشر بصوتها الحي، صعدت على خشبة المسرح واكتفت بغناء مسجل مسبقاً عبر تقنية (البلاي باك)، من دون أن تبذل جهداً حقيقياً أو تحترم شروط التعاقد، ولا جمهورها”.

وبعد وقوله إن “ما حدث ليس مجرد إخفاق فني عابر، بل إخلال ببنود التعاقد المهني، أكد أن “جمهور مهرجان موازين ليس جمهوراً عادياً، بل جمهور ذو ذائقة عالية، منفتح على تنوع الأصوات واللغات والأنماط. ومنح فنانة مثل شيرين فرصة الظهور في منصة عالمية من هذا المستوى كان يجب أن يقابل بأداء احترافي مسؤول لا بتسجيل صوتي مكرر ومبتور العاطفة”.

وبالنسبة لعبده حقي، فإن “الغريب في الأمر ليس فقط سلوك الفنانة، بل أيضاً غياب الشفافية من قبل إدارة مهرجان موازين، التي لم تُصدر أي بيان توضيحي حتى اللحظة، تاركةً الساحة مفتوحة للتأويلات والشائعات”.

وشدد الكاتب على أن “شيرين عبد الوهاب ليست فنانة عادية في العالم العربي، فهي تملك صوتاً حساساً وتجربة طويلة، ولكنها أيضاً صاحبة مواقف وسلوكيات متكررة تُثير الجدل. في هذه الحادثة، لا يتعلق النقد بصوتها أو أغانيها، بل بموقف غير مسؤول تجاه جمهورها، وتجاه مؤسسة فنية تحاول الدفاع عن إشعاعها الثقافي”. موضحا أن “تصرّفها يعبّر عن استخفاف غير مبرر بالمهرجان، ويؤكد أن بعض النجوم، رغم موهبتهم، لا يحسنون دائماً تقدير قيمة اللحظة ولا احترام شروطها”.