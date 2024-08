جدل حول إهداء ماسك زعيم الشيشان رمضان قديروف سيارة تسلا- (فيديو)

برلين: نفى إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، بشدة أن يكون قد أهدى رمضان قديروف، حاكم الشيشان، شاحنة فاخرة من شركة تسلا، بعد أن نشر حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقطع فيديو لنفسه داخل السيارة مع مدفع رشاش تم تثبيته أعلى السيارة.

Kadyrov claims his Musk gifted Cybertruck came directly from the US.

Musk, in a now apparently deleted tweet, denied the claim https://t.co/emu7Bhp9Wh pic.twitter.com/GrVJO4Xnj7

