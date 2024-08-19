جدل حول إهداء ماسك زعيم الشيشان رمضان قديروف سيارة تسلا- (فيديو)

برلين: نفى إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، بشدة أن يكون قد أهدى رمضان قديروف، حاكم الشيشان، شاحنة فاخرة من شركة تسلا، بعد أن نشر حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقطع فيديو لنفسه داخل السيارة مع مدفع رشاش تم تثبيته أعلى السيارة.

Kadyrov claims his Musk gifted Cybertruck came directly from the US. Musk, in a now apparently deleted tweet, denied the claim https://t.co/emu7Bhp9Wh pic.twitter.com/GrVJO4Xnj7 — KT "Special CIA Operation" (@KremlinTrolls) August 19, 2024

وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) في وقت متأخر من مساء أمس الأحد: “هل أنت متخلف عقليا لدرجة أنك تعتقد أنني تبرعت بشاحنة سايبرتراك/ لجنرال روسي؟”. وجاء رده على منشور للكاتب والصحفي الأمريكي سيث أبرامسون.

Muskmobil for Kadirov .

Really ? pic.twitter.com/PSOTvG8mcE — Yanika Krasnivska (@AnaSerbinskaa) August 17, 2024

وتابع ماسك: “مثال آخر على مدى كذب وسائل الإعلام التقليدية”.

ولوحظ في وقت لاحق، بأن ماسك قد حذف التدوينة بشأن زعيم الشيشان بدون توضيح لما حدث.

وزعم زعيم جمهورية الشيشان شبه المستقلة في شمال القوقاز،أنه حصل على شاحنة ماركة تسلا الفاخرة من ماسك.

وتباهى حاكم الشيشان الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بشاحنة فاخرة من شركة “تسلا” الأمريكية عبر قناته على منصة “تلغرام”.

ووصف قديروف، المدعوم من الكرملين، السيارة بأنها “وحش حقيقي لا يقهر وسريع”، وذلك في منشور له على “تلغرام” تضمن أيضا مقطع فيديو.

وظهر قديروف في الفيديو وهو يقود السيارة في العاصمة الشيشانية جروزني. ويظهر الزعيم البالغ من العمر 47 عاما وهو يقف بجانب المدفع المركب على السيارة مرتديا أحزمة ذخيرة عبر كتفيه وعلى صدره.

(د ب أ)