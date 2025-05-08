جدل حول تعيين ترامب نجمة تلفزيون الواقع نيكول فليكر في منصب حكومي

لندن- “القدس العربي”: أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين نجمة تلفزيون الواقع نيكول فليكر في مجلس استشاري حكومي موجة من الجدل، خاصة في ظل ارتباط نجلها بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وجاءت فليكر، التي اشتهرت من خلال برنامج “ذا ريال هاوس وايفز أوف نيوجيرسي”، ضمن خمسة أعضاء جدد عيّنهم ترامب بدلاً من أعضاء اختارهم سلفه جو بايدن. وكانت فليكر قد اشتكت سابقًا من تعرضها للتمييز بسبب مواقفها السياسية، قائلة في تصريح لموقع “ديلي ميل” العام الماضي: “في موسمي الأول قدموا صورتي بشكل جيد، لكنهم غيروا تعاملهم معي بعدما اكتشفوا أنني صوتت لترامب”.

الجدل المحيط بتعيينها تعززه علاقة نجلها تايلر كامبانيلا بأحداث الكابيتول، حيث اعتُقل مؤخرًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من مشاركته المزعومة في الاقتحام. وتشير وثائق المحكمة إلى وجود هاتفه داخل المبنى أثناء الهجوم، كما تُظهر لقطات مصورة أنه دخل مكتب رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وتداولت فليكر عبر حساباتها على وسائل التواصل صورًا لابنها مرتديًا زيًا مشابهًا لمن شاركوا في الاقتحام، مستخدمة وسم StoptheSteal المرتبط بنفي نتائج الانتخابات الرئاسية. وكتبت تحت إحدى الصور: “أحب الوطنيين كثيراً، كن آمناً يا تايلر”.

ورغم ذلك، نفت فليكر أي صلة شخصية بالأحداث، مؤكدة، في مقطع فيديو، أنها كانت في فلوريدا حينها، قائلة بسخرية: “إذا كانوا يستخدمون صورتي، فأتمنى على الأقل أن تكون الفتاة في الصورة جميلة”.

تُعرف فليكر بكونها من أبرز الوجوه الداعمة لترامب على مواقع التواصل، حيث يتابعها أكثر من 644 ألف شخص على إنستغرام. وتزين صفحتها الشخصية بصورة تجمعها بالرئيس الأمريكي وهي ترفع العلم الإسرائيلي، إضافة إلى صور أخرى مع شخصيات مقرّبة منه مثل المحامية ألينا هابا والعمدة السابق رودي جولياني.

ويأتي تعيينها في وقت لا تزال فيه أحداث 6 يناير تمثل ملفًا سياسيًا حساسًا في الولايات المتحدة، حيث أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وفقًا لتقارير مجلس الشيوخ.

(وكالات)