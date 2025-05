جدل حول دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى “حماية” اليهود التونسيين- (تدوينات)

تونس- “القدس العربي”:

أثار جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، موجة استنكار واسعة في تونس، بعد دعوته السلطات إلى “حماية” المواطنين اليهود، عقب حادثة محاولة طعن صائغ في جزيرة جربة.

وتداولت صفحات اجتماعية، الخميس، خبرا يؤكد تعرض صائغ من الطائفة اليهودية لمحاولة طعن في محلة بمنطقة “حومة السوق” في جزيرة جربة (جنوب شرق)، من قبل منحرف حاول سرقته، مؤكدة أن الحادثة “عرضية” ولا علاقة لها بأي عمل إرهابي.

وتناول بعض السياسيين والنشطاء، الخبر بحذر شديد، على اعتبار أنه يؤثر سلبا على الموسم السياحي لهذا العام، وخاصة أن جربة تعتبر من أبرز الوجهات السياحية في تونس، لكنهم -في المقابل- دعوا السلطات التونسية إلى توضيح ما حدث بشكل رسمي. وحتى الآن لم تصدر وزارة الداخلية بلاغا حول الحادثة.

إلا أن وزر الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، استغل الحادثة لدعوة السلطات التونسية لـ”حماية” المواطنين اليهود، حيث كتب على حسابه الرسمي في موقع إكس: “أُدين بشدة الهجوم على يهودي في جربة بتونس اليوم. وأتمنى الشفاء العاجل للشخص المصاب”.

وأضاف: “يأتي هذا الهجوم بعد عامين من الهجوم المميت السابق الذي أودى بحياة يهود وأفراد أمن خلال احتفالات عيد “لاغ بعومر” (عيد يهودي). أدعو السلطات التونسية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الطائفة اليهودية”.

