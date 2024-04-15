جدل حول قيام “صفحة اجتماعية” باستغلال الأطفال في تونس

تونس- “القدس العربي”: أثارت صفحة اجتماعية جدلا واسعا في تونس، بعد اتهامها باستغلال الأطفال “جنسيا”، قبل أن تتدخل وزارة المرأة والطفولة لتؤكد أنها بدأت تحقيقا حول هذا الأمر.

وتداول سياسيون وحقوقيون صورا ومنشورات لأحد الأشخاص على صفحة “السيدة” في موقع إنستغرام، قالوا إنه يقوم باستغلال الأطفال وابتزازهم جنسيا.

وأعلنت وزارة المرأة والطفولة، في بلاغ على فيسبوك أن الجهات الأمنية والقضائية بدأت التحرك الفوري للتحقيق في هذه القضية، وملاحقة صاحب المنشورات ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على الصفحة المذكورة.

وأكدت أن “مندوبي حماية الطفولة لم يتلقوا أيّ إشعار سابق حول هذه الواقعة، وهم يتابعون عن قرب حيثيات هذه القضية للقيام بدورهم كاملا والتعهّد الفوري بالأطفال الضحايا حال التعرف الدقيق على هويّاتهم وضمان مصلحتهم الفضلى طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولما ستكشف عنه التحريّات الجارية”.

وذكرت بأهمية “الإحاطة بالأطفال وضمان سلامتهم النفسية والجسدية وتكريس ثقافة الحوار داخل الأسرة وفي المجتمع بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة، وتأطير استعمالهم الرشيد لشبكة الإنترنت ووقايتهم من المخاطر والتهديدات الممكنة في الفضاءات الرقمية والسيبيرانية”.

كما أكدت أن تونس لديها “منظومة قانونية واجتماعيّة ومؤسساتيّة ضامنة لحقوق الطفل ورادعة لكلّ مصدر تهديد لمصلحته الفضلى”، مذكّرة بأهمية “الالتزام بواجب إعلام مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية، باعتباره واجبا قانونيا وأخلاقيا محمولا على الجميع”.

والعام الماضي، حذرت دراسة أجرتها وزارة المرأة في تونس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، من تعرض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن ثلث مستخدمي الشبكة العنكبوتية في البلاد هم من الأطفال.

وكانت روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حذرت عام 2022 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاستغلال الجنسي للأطفال، مشيرة إلى أن استغلال الأطفال في مجال الجريمة ارتفع بنسبة 475 في المئة.