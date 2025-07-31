جدل حول مشاركة “فنان مطبّع” في مهرجان تونسي- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”: أثارت مشاركة فنان تونسي متهم بالتطبيع مع إسرائيل في إحدى المهرجانات جدلا واسعا في البلاد.

وأحيا الفنان فتحي بن علي مؤخرا حفلا غنائيا في الدورة الستين لمهرجان الفروسية في مدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس، جنوب شرق تونس، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة، نظرا إلى أنه سبق له الغناء في إسرائيل.

وخلال جلسة استماع لوزيرة الثقافة أمينة الصرارفي في البرلمان، دعا النائب شكري البحري الوزيرة إلى الاعتذار للتونسيين بعد برمجة حفل للفنان المذكور، كما طالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، مضيفا “مهرجان عقارب للفروسية بتاريخه وفرسانه هو رمز المقاومة الوطنية والثقافية، ولا أحد يزايد علينا وعلى موقفنا من فلسطين وغزة”.

وأصدرت نقابة التعليم الثانوية في عقارب (تابعة لاتحاد الشغل) بيانا بعنوان “التطبيع خيانة وليست وجهة نظر”، قالت فيه: “في ظل تواصل الحصار والإبادة والتجويع في حق شعبنا الفلسطيني، تتواصل مظاهر الاحتفال في كافة مهرجانات البلاد عوض تحديد عنوانا موحدا وهو “مهرجانات من أجل حق الأرض” والاقتصار على الأغاني الملتزمة والمسرح الموجه لدعم القضية الفلسطينية ومشاركة أحرار العالم في رفع الراية الفلسطينية والدعوة لتحريرها|”.

وأضاف البيان: “في المقابل، تبرمج وزارة الشؤون الثقافية حفل شبه فنان مطبّع بمهرجان عقارب الدولي العريق في دورته الستين ليشكل صدمة للرأي العام المحلي، خاصة وأن الجهة تزخر بالمناضلين والحقوقيين والمثقفين الداعمين للقضيّة، مما مثل طعنة لأهالي عقارب الكرام الذين لم يدخروا جهدا في دعم شعب فلسطين والتعاطف مع أهلنا بغزة”.

وحملت النقابة الوزارة “مسؤولية برمجتها لمثل هكذا حفلات مشبوهة لا تمثل تونس وجهة عقارب في شيء ومخالف لتطلعات الشعب التونسي وثوابته وهو الذي احتضن المقاومة لسنوات”.

كما حملت هيئة تنظيم مهرجان عقارب “مسؤوليّة تمرير البرامج دون تثبت أو تدقيق رغم أنهم يشرفون على مهرجان عريق برمزية عميقة ومسؤوليّة جسيمة لا يستهان بها ولا تتحمل الأخطاء ولا التبريرات والأعذار”.

ودعت السلطات التونسية إلى “سن قانون يجرم التطبيع ومحاسبة كل مطبع في جميع المجالات”، مؤكدة دعمها لـ”الشعب الفلسطيني الصامد وقضيّته العادلة تحت شعار “مقاومة ومقاطعة” ومساندتنا لكل محاولات كسر الحصار”.

وقبل أعوام، أثار الفنان التونسي عبد الوهاب الحنّاشي موجة استنكار واسعة بعدما عبر عن رغبته في الغناء في إسرائيل، مشيرا إلى أنه يعاني “الجوع” في بلاده، في ظل عدم تكفل الدولة بالفنانين التونسيين.

وعام 2019، أثار موقع إسرائيلي جدلا واسعا في تونس، بعدما كشف عن حفلات غنائية لفنانين تونسيين في مدينة إيلات، وهو ما دفع عددا من التونسيين إلى المطالبة بمحاكمتهم بتهمة التطبيع مع إسرائيل.