سياسة | دولي

جدل حول مصادرة العلم الفلسطيني من الجمهور التونسي في ساحل العاج

منذ ساعة واحدة

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تونس- “القدس العربي”: استنكر نشطاء تونسيون قيام الشرطة في ساحل العاج بمصادرة العلم الفلسطيني من الجمهور التونسي قبيل المباراة التي ستجمع نسور قرطاج بجنوب أفريقيا ضمن بطولة أمم أفريقيا.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مسؤول في السفارة التونسية في أبيدجان استنكاره لقيام الشركة العاجية بمنع الجمهور من رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، مشيراً إلى أنه حين استفسر عن الأمر أخبرته الشرطة أنها تنفذ قراراً صدر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حول هذا الأمر.

وتفاعل عددٌ من النشطاء مع الحادثة، حيث لجأ البعض إلى اتهام السلطات العاجية بدعم الاحتلال الإسرائيلي ومحاربة القضية الفلسطينية، فيما طالب آخرون باستبدال رفع علم فلسطين بخطوات عملية وجدية لدعم القضية الفلسطينية على غرار القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشنّ إسرائيل عدواناً مدمراً على قطاع غزة، تسبّب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

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