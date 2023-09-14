جدل حول منع وفد للبرلمان الأوروبي من زيارة تونس

تونس – “القدس العربي”:

أدان وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، قرار السلطات التونسيّة منع دخوله إلى البلاد، مطالبا بتقديم تفسير لهذا الأمر.

وجاء، في بيان أصدره الخميس “ندين قرار السلطات التونسية برفض دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ونطالب بتفسير مفصل. وهذا السلوك غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011”.

لكنه شدد على “أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بشأن القضايا الحاسمة. ونذكر أن هذا البرلمان وافق دائما على برنامج التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي، على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.

واعتبر أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في ​​تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلب بشكل عاجل حوارًا وطنيًا شاملاً تظل بدونه آفاق الوضع السياسي والاقتصادي المستقر في تونس غير مؤكدة”.

وأشار إلى أن الزيارة “تأتي في أعقاب بعثة تقصي حقائق قامت بها لجنة الشؤون الخارجية إلى تونس في نيسان/إبريل 2022، عندما كان البرلمان يشعر بالقلق إزاء الانتكاسة السياسية في تونس فيما يتعلق بالقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

La délégation ad hoc du Parlement européen en Tunisie condamne la décision des autorités tunisiennes de refuser l'entrée de la délégation et demande une explication détaillée.

Déclaration 👇https://t.co/hEJACE3atP — AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) September 14, 2023

واعتبر بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن رفض تونس لدخول وفد من لجنة الشؤون الخارجية من البرلمان الأوروبي “يسيء لصورتها”، مشيرا إلى أنه “كان على وزارة الشؤون الخارجية أن تفسر سبب هذا المنع”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الخارجية التونسية حول هذا الأمر.

وسبق أن رفضت تونس استقبال وفد من البرلمان الأوروبي أتى “في إطار الاستفسار عن خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد”.

وفي شباط/فبراير الماضي قرر الرئيس قيس سعيد طرد إيستر لانش الأمينة العام لاتحاد النقابات الأوروبية، بعد ساعات من مشاركتها في احتجاج نظمه اتحاد الشغل في صفاقس، وتوجيهها انتقادات للسلطات التونسية.