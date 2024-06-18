جدل حول وفاة وفقدان عشرات الحجاج التونسيين.. ونشطاء وسياسيون يحملون المسؤولية للسلطات

تونس ـ «القدس العربي»: أثارت حالات وفاة وفقدان العشرات داخل صفوف الحجاج التونسيين جدلاً واسعاً، إذ حمل البعض وزارة الشؤون الدينية المسؤولية عن هذا الأمر، فيما أكدت الوزارة أن الحالات المسجلة هي من خارج البعثة الرسمية وتعود لحجاج دخلوا السعودية بتأشيرة سياحية قبل انطلاق موسم الحج.

وتحدثت بعض المصادر عن وفاة 12 حاجاً وفقدان حوالي أربعين آخرين في ظروف غامضة دفعت البعض لتحميل المسؤولية لوزارة الشؤون الدينية.

ودون الناشط أيوب عمارة: «حجاج توانسة ماتوا وآخرون مفقودون وعائلاتهم تنتظر أخباراً عنهم، وليس هناك أي تصريح أو معلومة رسمية، ووزير الشؤون الدينية مشغول بنشر صوره مع الحجاج على موقع فيسبوك!».

ودونت الناشطة في جمعية «تقاطع» الحقوقية، أسرار بن جويرة: «وصلنا لأربعين مفقودة ومفقوداً في الحج! يعني أن أربعين لا عرف ذووهم أين هم، ولا يستطيعون الحصول على معلومات عنهم من أي جهة رسمية».

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: «وجب على الدَّولة التُّونسيَّة التُّجنُّد لتحديد مصير حُجَّاج بيت الله الحرام الميامين من التُّونسيِّين. ليس الوقت للتَّنمُّر والتندُّر و»التَّنبير» من «سِلفِيَّات» وصبيانيَّات وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للشُّؤون الدِّينيَّة رئيس البعثة الرَّسميَّة التُّونسيَّة للحج لهذا الموسم».

وأضاف: «على رئيس الجمهوريَّة تشكيل خليَّة أزمة في قصر قرطاج بمشاركة كل الجهات الرَّسميَّة والحكوميَّة المتداخلة (…) والإشراف على تنسيق عمليَّات البحث والإنقاذ، وإعلام العائلات والرَّأي العام واستخلاص العبر واتِّخاذ الإجراءات اللَّازمة لضمان عدم تكرار حالات الضَّياع والتِّيه. حياة التُّونسيِين خطٌّ أحمر».

وأشارت بعض المصادر إلى أن حالات الوفيات والمفقودين تم تسجيلها لدى حجاج من خارج البعثة الرسمية، والذين دخلوا بتأشيرة سياحية قبل فترة طويلة، وشاركوا بشكل «غير قانوني» في موسم الحج.

ودونت الناشطة خالدة شعباني: «الذي صار للحجاج التوانسة وعدة جنسيات أخرى من حالات وفاة وضياع لا تتحمل الدولة مسؤوليتها، بل تتحمل ذلك عائلاتهم، إذ كيف توافق على إرسال أمك أو أبيك من كبار السن بطريقة غير قانونية، ويسكنون في مكان مجهول إلى حين مجيء موسم الحج! كما أن وكالات السفر لا تتحمل المسؤولية لأنهم عبارة عن تجار ويهمهم الربح فقط».

أكّد رئيس البعثة الصحية للحجاج التونسيين، حمادي السوسي، لإذاعة «موزاييك» وجود عدد من الوفيات وحالات الضياع في صفوف الحجيج التونسيين، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحديد عدد الضائعين والمتوفّين إلا بعد الانتهاء من زيارة المستشفيات بحثاً عن إمكانية وجود آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج أو متوفين (…) وعملية البحث بالمؤسسات الصحية ستشمل التونسيين الذين قدموا إلى الحج عن طريق البعثة الرسمية أو عن طريق تأشيرات سياحية».

واستدرك بالقول: «البحث عن الحجاج التونسيين الموجودين في البقاع المقدّسة والذين وصلوا عبر تأشيرات سياحية صعب؛ لأنه لا يمكن تحديد عددهم ولا توجد قائمة تحمل أسماءهم، ما يجعل العثور عنهم في المستشفيات معقّداً».

لكنه أكد -في المقابل- أن «هناك 11 ألف حاجّ تونسيّ وسط 3 ملايين شخص في البقاع المقدّسة وضياع عدد منهم يبقى أمراً طبيعيّاً. وسنبذل قصارى جهدنا للعثور عليهم».

كما تحدّث السوسي عن حجم ما اعترض الحجاج هذه السنة، وخاصة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مضيفاً: «إذا انتزع من الحاج حذاءه فإن رجليه ستحترقان من شدة حرارة الأرض، وإذا سقط جراء التدافع فإن الوقوف صعب، كما أن التنقل عبر الحافلات يمكن أن يمتد ساعات طويلة بسبب الازدحام في الطرقات».

وأضاف: «هناك ثلاث عيادات للحالات المستعجلة التي تصل إلى المخيم في منى، مع وجود فرق تقيم إلى جانب الحجيج الذين يصابون عامة بضربات الشمس والإرهاق، وهي أعراض طبيعية خلال هذه الفترة».