جدل عقب وفاة ناشط ليبي معارض لحكومة الوحدة الوطنية أثناء احتجازه

طرابلس – «القدس العربي»: أشتعل الجدل في الأوساط المحلية في ليبيا عقب وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، نجل شقيق المواطن الليبي المحتجز في الولايات المتحدة أبوعجيلة المريمي، بعد تعرضه لإصابات خطيرة بمقر النيابة العامة عقب احتجازه من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس.

وعرف المريمي في الآونة الأخيرة بمشاركاته في تظاهرة ضد حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث تصدر الحراك المضاد لأسابيع ماضية.

وكان المريمي قد اختفى في ظروف غامضة الاثنين الماضي قبل أن يتبين أنه كان لدى الأمن الداخل، حيث أعلنت مديرية أمن صرمان، ليل الاثنين-الثلاثاء الماضي، «خطف مجهولين» للمريمي، وذكر بيان المديرية حينها أن دورية تابعة لمركز شرطة صرمان المدينة، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي، عثرت على سيارة المريمي مركونة على الطريق العام بالمدينة وداخلها بنتاه الصغيرتان، وهما بحالة جيدة، بينما اختفى هو نفسه ولكن مكتب النائب العام الليبي كشف، الجمعة، في بيان أن المريمي كان موجوداً لدى جهاز الأمن الداخلي ولكن رمى نفسه من الدرج قبيل الإفراج عنه.

وقالت النيابة العامة الليبية، في بيان صادر عنها الخميس، إنها تسلّمت أوراق استدلال من جهاز الأمن الداخلي بشأن عبد المنعم المريمي، وقررت استجوابه رسميًا، إلا أن الحادثة وقعت بعد انتهاء التحقيق.

وأوضحت أنه أثناء انتظار عبد المنعم المريمي لحين إخطار ذويه بالحضور، قفز من الطابق العلوي عبر الفراغ بين الدرج، مما أدى إلى إصابات خطيرة تطلبت نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بتلك الإصابات.

وقد ظهر عبد المنعم المريمي بشكل متكرر في وسائل الإعلام للحديث عن قضية عمه أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم من قبل الولايات المتحدة في تفجير طائرة «بان آم» فوق بلدة لوكربي عام 1988، والتي راح ضحيتها 270 شخصًا.

وقال جهاز الأمن الداخلي إن الناشط عبد المنعم المريمي توفي داخل مقر النيابة العامة، مضيفا أن النيابة لم تفرج عنه، بل قررت تمديد حبسه ستة أيام على ذمة الوقائع المنسوبة إليه، التي لم يحددها الجهاز، وهو ما يخالف بيان النائب العام الذي قال أنه قرر الإفراج عنه بعد استجوابه.

وأصدر الجهاز بيانا في الخامسة فجر الأحد، نفى فيه مسؤوليته عن وفاة المريمي موضحا أن مهمته اقتصرت على نقله إلى النيابة، معتبرًا أن مسؤولية الجهاز القانونية تنتهي فور تسلم الموقوف من قِبل مكتب النائب العام ونوه بأنه كان سيجرى توقيف المريمي بتوقيف يتبع مكتب النائب العام قبل الوفاة.

واعتبر أن سلامة المريمي كانت أولوية قصوى بالنسبة للعناصر الأمنية داخل الجهاز وفي أثناء نقله إلى مكتب النائب العام، وأن ما حدث للمشتبه فيه داخل أروقة مكتب النائب العام ليست للجهاز به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد حسب البيان.

قال البيان إن المريمي عومل معاملة كريمة وفقا لما اقتضته النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية الغراء، تمهيدا لإحالته إلى مكتب النائب العام.

وبيّن جهاز الأمن الداخلي أن مسؤوليته القانونية تنتهي فور تسلم الموقوف من قِبل مكتب النائب العام، وأن سلامته كانت أولوية قصوى بالنسبة للعناصر الأمنية داخل الجهاز وفي أثناء نقله إلى مكتب النائب العام.

ونفى الجهاز ما جرى تداوله بشأن تعرض المريمي للتعذيب سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي وقال: «لو كان هناك شيء من هذا القبيل لما تسلمه مكتب النائب العام، وباشر التحقيق معه».

كما أعلن رفضه «أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات وأحداث لاحقة لتسليمه إلى مكتب النائب العام، خاصة في ظل تضارب الأخبار المتواردة».

وتابع أنه «ينأى بنفسه عن أي تجاذبات ومناكفات سياسية، وأن أبواب مكاتبه مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية، للتأكد من الغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم، وسجلات الموقوفين، وعدد القضايا التي عمل عليها الجهاز».

وعقب تصاعد الجدل نشرت النائب العام، تسجيلا ت من كاميرا مراقبة توثق لحظة رمي عبد المنعم لنفسه من الدرج ولحظة وصوله لمكتب النائب العام وتوثيقا كاملا للحادث.

وتباينت ردود الأفعال بعد إعلان الوفاة، حيث رأى مراقبون أن الحادث يفتح الباب لتساؤلات جدية حول طبيعة الجهات التي تقف خلف عمليات الاعتقال في الغرب الليبي، وما إذا كانت تستهدف خصومًا سياسيين.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة الناشط عبد المنعم المريمي.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها في منصة إكس، إنها “تتقدم بخالص التعازي لأسرته، وتحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته”.

وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيا، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.

وأشار البيان إلى أن المريمي اختطف من قبل جهاز الأمن الداخلي في صرمان /60 كم غرب طرابلس/ في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وأحيل إلى مكتب النائب العام يوم أول أمس الخميس. وقد أعلن عن وفاته بوقت مبكر اليوم في ظروف لم تتضح بعد.

محليا، أشعل محتجون، السبت، النيران في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق عقب الإعلان عن وفاة المريمي، كما أغلق محتجون بوابة الصمود في مدينة الزاوية غرب طرابلس، احتجاجاً على حادثة اعتقال المريمي، التي تسببت في تدهور صحته ووفاته.

ونعى المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، المريمي، وحمّل في بيان رسمي الجهات الحكومية المسؤولية، وأدان مقتل المريمي وقال «هي جريمة بشعة وممنهجة ضد الأصوات الحرة»، وأكد في تحدٍ للحكومة «لن ترهبنا التهديدات ولو كلفنا ذلك أرواحنا».

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا إن المريمي توفي متأثراً بجراحه بسبب الإصابات التي لحقت به جراء سقوطه من على السلالم بمكتب النائب العام، بعد استلامه من جهاز الأمن الداخلي الذي اعتقله تعسفياً خلال الأيام الماضية. وكانت المؤسسة قد طالبت بإجراء تحقيق شامل وشفاف وجدي في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المريمي، وظروف اعتقاله، ودعت لعرضه على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.