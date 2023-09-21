جدل في الجزائر بعد طرد تلميذة بسبب ارتدائها الزي القبائلي التقليدي- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

أثارت حادثة طرد تلميذة من ثانوية في الجزائر، بسبب ارتدائها الزي التقليدي القبائلي (الأمازيغي)، جدلا واسعا، ما اضطر المدرسة للاعتذار والتأكيد على أنه لا يوجد ما يمنع هذا الزي.

القصة انتشرت بعد أن ظهرت والدة التلميذة “تيزيري” التي تدرس في ثانوية برشيش في القصر بولاية بجاية الناطقة بالأمازيغية شرق الجزائر، في فيديو على مواقع التواصل تروي فيه تفاصيل ما حدث مع ابنتها.

وقالت الوالدة وهي أستاذة جامعية، إن ابنتها أُجبرت على مغادرة المدرسة فقط لأنها كانت ترتدي زيا قبائليا تقليديا. وقامت إثر ذلك باصطحاب ابنتها من جديد إلى المدرسة مرفوقة بعدد من النسوة اللواتي ارتدين كلهن الزي القبائلي من أجل إعادة التلميذة لقسم الدراسة وهي بنفس الجبة، تأكيدا على التمسك بهذا اللباس التقليدي.

وبعد أن أخذت القضية حيزا واسعا من الاهتمام على مواقع التواصل، أصدر مدير المدرسة بيانا يؤكد فيه أنه “لا يحق لأحد منع لباس تقليدي”. وأوضح أن “النظام الداخلي للمؤسسة يفرض لباسا محترما بالمآرز وفقط، ولا يحق لأحد أن يطرد تلميذا بلباس تقليدي”.

وأبرز المدير أنه يرفض مثل هذه التصرفات في الثانوية، حيث لم يكن على علم بالقضية، مضيفا: “لن أقبل ذلك من أحد، علما أن التلميذة لم تطرد من المؤسسة، والمعني اعتذر من أم التلميذة”.

ودافع نشطاء ومهتمون بالهوية الأمازيغية عن الحق في ارتداء الجبة القبائلية في المدرسة، معتبرين أن هذا اللباس هو جزء من يوميات النسوة في المنطقة، وليس مجرد فلكلور يتم ارتداؤه في المناسبات.

وتمثل قضايا الهوية في الجزائر مادة للجدل السياسي على مرّ الأزمنة. وأدت نضالات المدافعين عن الهوية الأمازيغية، إلى دفع السلطات لترسيم الأمازيغية لغة رسمية في الدستور وتدريسها في المدارس، واعتماد رأس السنة الأمازيغية يوما وطنيا مدفوع الأجر.