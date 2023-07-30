جدل في موريتانيا حول رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الممهد لمحاكمته

نواكشوط- “القدس العربي”:

لم يهدأ في موريتانيا لليوم الثاني جدل أثاره تصويت البرلمان مساء السبت في جلسة خاصة، على قرار غير مسبوق يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، تمهيدا لمحاكمته على ما اعتبرته الجمعية الوطنية “مداخلة للنائب فيها مزيد نشر وتعميم للإساءة للنبي، وقذف للرئيس الغزواني”.

وبينما قاطعت الفرق البرلمانية التابعة للمعارضة جلسة التصويت على قرار رفع الحصانة الذي جاء استجابة لطلب من وزير العدل، صوت لصالحه 128 نائبا، ورفض 6 نواب التصويت عليه.

وأكدت اللجنة المكلفة بملف رفع الحصانة في تقريرها “أنها تطالب البرلمان بالمصادقة على رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، بالنظر لجسامة المس من الجناب النبوي الشريف وما تزخر به النصوص الشرعية من آيات وأحاديث نبوية شريفة من تحريم لنشر وإشاعة أي محتوى يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن اتهام المسلم بالتقاعس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التحمس للمطالبة بمعاقبة من يسيء إليه، اتهام ضمني له في عقيدته وسعيا من الجمعية الوطنية لتعزيز مبدأ فصل السلطات وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ونأيا بها عن أن تكون ملاذا لمن يتعمدون مخالفة القانون، مستغلين الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم؛ وتأسيسا على المادة 50 من الدستور والمواد 85 و86 و87 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية”.

وانقسم الساسة والمدونون الموريتانيون حول هذه القضية المثيرة بين من يرى أن رفع الحصانة إجراء طبيعي شائع في جميع ديمقراطيات العالم، ومن يراه طعنة للديمقراطية ومخالفة للدستور الموريتاني.

انقسام بين من يرى رفعها عاديا ومن اعتبرها تغولا من الحكومة على البرلمان

وأكدت النائب كادياتا مالك جالو رئيسة الفريق البرلماني لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية “جود” “أن المعارضة تعتبر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، انقلاب على الدستور وقتل للديمقراطية”.

واعتبرت كادياتا خلال مؤتمر صحافي عقدته الفرق البرلمانية المعارضة الأحد “أن رفع الحصانة عن محمد بوي يكشف استهتار السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية”، مشيرة “إلى أن قرار رفع الحصانة تم بطلب من السلطة التنفيذية ولم تعترض عليه السلطة التشريعية”.

وأضافت كادياتا “أن اللجنة المكلفة بدراسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي لم تلتزم بالقانون الداخلي للجمعية الوطنية، بل كان همها فقط هو تحقيق رغبة السلطة التنفيذية ولو بالقفز على النظام الداخلي للجمعية الوطنية”.

وأكد يحي ولد أبوبكر رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح (الإسلاميون) “تنديد الفرق البرلمانية المعارضة، بالاعتداء على حصصها في اللجنة المكلفة برفع الحصانة عن محمد بوي واستبدال نوابها بنواب من الأغلبية”.

واستنكر ولد أبو بكر الاستعجال “في رفع الحصانة عن النائب محمد بوي مقابل التأخر في القبض على الفتاة المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم“.

ورأى ولد أبوبكر “أن تصرف النائب محمد بوي يخصه هو شخصيا، لكن الدستور يكفل له إبداء رأيه في البرلمان”.

وقال “البرلمان الحالي ضعيف أمام السلطة التنفيذية، والنواب البرلمانيون فقدوا قيمتهم من خلال تهديدهم برفع الحصانة من طرف الوزراء الذين يمثلون أمامهم”.

وأثار قرار رفع الحصانة تضامن بعض أقرباء النائب محمد بوي، حيث أكد ابن عمه السياسي الموريتاني المشهور اشبيه ولد الشيخ ماء العينين في رسالة صوتية “أن تعليق عضوية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في البرلمان لا يخدم الديمقراطية، حيث أن له الحق في عرض أفكاره التي ليست بالضرورة أفكار الموالاة”.

وأضاف ماء العينين المترشح السابق للرئاسيات “أن الوضع لم يعد يطاق وأنهم كعائلة متضامنون مع النائب محمد بوي لأنهم ظلوا يؤاخذون بأفكاره، رغم كونه منتخبا وبرلمانيا”.

ومن المنتظر أن تبدأ النيابة العامة يوم الإثنين تحقيقاتها مع النائب محمد بوي تمهيدا لمحاكمته بالتهم التي تضمنها تقرير البرلمان الخاص برفع حصانتها وهي “إلقاؤه مداخلة تضمنت مزيد نشر وتعميم للإساءة للنبي، وقذفا للرئيس الغزواني”.