جدل كبير في تونس بعد فرار 5 إرهابيين متورطين في اغتيالات سياسية

تونس- “القدس العربي”: أثار فرار خمسة إرهابيين من السجن جدلا واسعا في تونس، وهو ما اعتبرته المعارضة “فضيحة دولة”، ودعت السلطات لفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان الثلاثاء، أنه تم إشعارها من قبل إدارة سجن المرناقية، قرب العاصمة، بـ”فرار خمسة عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر الثلاثاء”، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جميع الوحدات الأمنية بضرورة “تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال”.

كما دعت كافة التونسيين “عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم، في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية”.

وأكدت هيئة الدفاع عن القياديين السابقين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنها صدمت بالخبر، وخاصة أن هؤلاء متورطون بعمليات إرهابية، على غرار أحمد المالكي الملقب بـ”الصومالي” وعامر البلعزي، وهما متورطان في اغتيال بلعيد والبراهمي.

واستنكرت عضو الهيئة المحامية ليلى الحداد حادثة الفرار، مشيرة إلى أن الفارين يمثلون قيادات عسكرية في تنظيم أنصار الشريعة، الذي تصنفه السلطات التونسية كتنظيم إرهابي.

وتساءلت حول وجود اختراقات (داخل صفوف الأمن) ساهمت في عملية هروبهم، مؤكدة أن فرار هذه العناصر يُهدد الأمن في تونس.

وأضافت “هناك سؤال كبير لوزارة الداخلية وإدارة سجن المرناقية وهو: كيف يمكن لهؤلاء العناصر الخطيرة الفرار، وخاصة أنه من المفترض أن تكون تحت رقابة مشددة وخاصة، وهذه العناصر لديها معلومات عن عملية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وعن عمليات اغتيال الجنود والأمنيين في تونس”.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي “فضيحة دولة ويجب تحديد المسؤوليات بسرعة ومعاقبة المقصّرين و إعادة القبض على الفارّين”.

وأصدر حزب التيار الشعبي بيانا اعتبر فيه أن “عملية الفرار تحوم حولها عديد الشبهات وهي فضيحة وجريمة في الآن نفسه في حق البلاد وأمنها القومي وشهدائها، وتتحمل وزارتا العدل والداخلية المسؤولية كاملة عن هذه العملية. كما أن فرار العناصر المتورطة في عمليتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد ليس إلا حلقة جديدة من حلقات المؤامرة الكبرى التي حيكت لاغتيالهما وما تلى ذلك لسنوات طويلة من محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب، وهذا دليل على مدى نفوذ الجهات التي وقفت وراء العملية”.

وطالب الحزب بـ”فتح تحقيق تتولّاه لجنة مستقلة ومحاسبة كل المتورطين بالتقصير والتواطؤ في هذه الجريمة، وتوفير حماية أمنية مشددة لعائلتي البراهمي وبلعيد”.

كما دعا التونسيين إلى “اليقظة والحذر مما يحاك لبلادنا وأمنها القومي في ظل وضع دولي بالغ التعقيد ووضع داخلي، تحاول فيه كل المجاميع التي تورطت في دماء التونسيين وفي عمليات التسفير والاختراق الأمني، الإفلات من العقاب بعد أن ضاق عليها الخناق في الأشهر الأخيرة”.