جدل واسع بعد تصريحات مفتي مصر السابق حول إمكانية إلغاء النار

لندن- “القدس العربي”: أثارت تصريحات الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، حول إمكانية إلغاء النار يوم القيامة، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصفها البعض بأنها “رأي صادم”، بينما رأى آخرون أنها تستند إلى اجتهادات دينية تاريخية.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال جمعة إن “قضية فناء النار ليست رأيًا جديدًا”، مشيرًا إلى أن هذه المسألة نوقشت من قبل الصحابة والتابعين، وهي منهج قديم في الفقه الإسلامي.
وأضاف: “الله من رحمته قد يخفف الوعيد، لكنه لا يخلف وعده أبدًا”، معتبرًا أن هناك “ثقافة سائدة” قائمة على التخويف والترهيب فقط فيما يتعلق بالجنة والنار وعذاب القبر، تعود جذورها إلى “تولي العثمانيين شؤون المسلمين”، مؤكدًا أن هذه الثقافة “ليست مبنية على حقائق دينية”.
وأوضح علي جمعة أنه يسعى إلى نشر عبادة الله “عن حب وليس عن خوف وارتجاف”، لافتًا إلى أن طرحه “لا يعني أن جميع الناس سيدخلون الجنة”، بل هو دعوة للتأمل في “رحمة الله الواسعة”، مشيرًا إلى أن “الناس انشغلوا بالجنة والنار وتركوا العبادة والشوق إلى الله”.
ورغم تأكيده بأنه “لا يقول بفناء النار”، إلا أنه شدد على أن “فتح باب الأمل في رحمة الله أمر مشروع”، لافتًا إلى أن فكرة التخويف “منهج للخوارج وتشويه لدين الله”.
وتعليقًا على ما إذا كان هذا الرأي يتعارض مع ضرورة الالتزام بالشرائع والرسل، قال جمعة: “هذا كلام يفتقد للمنطق، ولو أذن الله بفناء النار، فإن من فيها يصبح عدمًا”.
وقد لاقت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا بين مؤيدين يرون أنها “تعكس رحمة الله الواسعة”، ومعارضين اعتبروها “تأويلًا خطيرًا للعقيدة الإسلامية”، ما دفع بعض رجال الدين إلى الرد عليها في بيانات منفصلة، مؤكدين أن “عقيدة البعث والحساب والجنة والنار من ثوابت الدين”.
(وكالات)
الرجل لم يخطئ فلماذا هذا الهجوم عليه هجوم لا مبرر له متقوقع بشكل انطباقي على مسألة دكتاتورية متزمتة لا تسمح للانسان بأن يبدي رأيه ويجتهد
انتهى الضرب بالمليان.
الرجل يبحث عن ترند كلما خف ضوء.
الدهماء كثر ، وكتب التراث تزين المكتبات
كان عليك يا شيخ ان تعارض الحكم بالإعدام عندما كنت مفتى
و توقيعاتك على الاحكام بالالاف.
لم تفعل ، ولم يرد الله لك ان تفعل ….. لكنت ترند ابدأ ؟
لك علم واسع ولكن لم تستخدمه لتنوير الناس. اسال طالبا في الثانوية لماذا خلق الله النار فسيجيبك لكي ينال الظالمون لعباد الله عقابهم. الله الرحيم ولكنه منتقم فهل ستلغي احد اسمائه وبعلمك الواسع؟؟؟ عجبا
الموضوع جدلي تاريخي ولكن دعنا نناقشه عقليا . من اعدل القانون الالهي ام القانون الارضي.سيحيب الجميع ان الله اعدل العادلين وهو الغفور الرحيم . نعم .اذا اذا القانون الارضي يحاكم اعتى المجرمين بالاعدام ولا يحاكمه بالتعذيب اليومي بالحرق والسلخ والتقطيع وتبديل جلده كلما اهترى .واذا كان الجرم لا يستحق ذلك حوكم سنة او مؤبد ثم نقول ان من يقوم بالتعذيب فهو مجرم ودكتاتور . وحاشى لله ان يتصف بأي صفة من ذلك . نحن نؤمن بأن الديانات جميعا هي ديانات رحمة للبشر .لينظم الله حياتهم بقوانين لائقة لاحب ما خلق.