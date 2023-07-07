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جد فلسطيني يتهم جنود الاحتلال بسرقة “حصالة” حفيدته خلال اقتحام جنين- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

لقطة شاشة- (تلفزيون الفجر)

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“القدس العربي”: اتهم جد فلسطيني جنود الاحتلال الإسرائيلي بسرقة “حصالة” حفيدته خلال العدوان الذي نفذه الجيش على مدينة جنين ومخيمها.

وقال الجد أبو جهاد، في فيديو نشره تلفزيون الفجر الفلسطيني، حاملا “حصالة” حفيدته نور: هذه حصالة ابنة ابني نور كانت تدخر فيها شواقل قليلة، طفلة فرحة بادخار الشواقل. والحمدلله خلال الاعتداء على المنزل وتفتيشه. دنّى جنود الاحتلال الإسرائيلي نفوسهم لشواقل طفلة”.

وأشار الجد إلى “الطريقة الهمجية التي فتح بها الجنود الحصالة لسرقة مبلغ لا يتعدى المئة شيقل”.

والإثنين، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على مخيم جنين،، استشهد على إثره 12 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وأصيب 140. وألحقت العملية العسكرية التي استمرت يومين دمارا في البنى التحتية وشردت عشرات العائلات التي أجبرت على ترك منازلها بحثا عن ملاجئ آمنة.

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