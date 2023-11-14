جراء القصف الجوي.. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندية محتجزة لدى كتائب القسام في غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) التي كانت ضمن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال في بيان: “وفاة الجندية نوعاه مارسيانو من مستوطنة موديعين”، مشيرا إلى أنه أبلغ العائلة.

ويأتي إعلان الجيش بعد يوم من نشر كتائب القسام فيديو وصورا للجندية تناشد الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحها، قبل أن تُقتل لاحقا في قصف إسرائيلي على غزة.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت كتائب القسام، فقدان 60 أسيرا لإسرائيل في غزة، جراء قصف القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان “أبو عبيدة”، المتحدث باسم “القسام” قد حذر إسرائيل، من أن “استمرار العدوان البري والبحري والجوي، يهدد حياة الأسرى“.

وأسر مقاتلو “القسام” نحو 239 شخصا بين عسكريين ومدنيين ومنهم من يحملون جنسيات مزدوجة لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، في عملية “طوفان الأقصى”.

(وكالات)