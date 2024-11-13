جراء عدوان إسرائيل.. 4.8 مليارات دولار خسائر قطاع النقل في فلسطين

قدر مسؤول فلسطيني، الأربعاء، خسائر قطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر بنحو 4.8 مليارات دولار.

صرح بذلك وزير النقل والمواصلات طارق زعرب، خلال كلمته أمام الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي انطلقت أعمالها في مدينة الإسكندرية المصرية، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وفي كلمته، طالب زعرب، الدول الأعضاء في المجلس بـ”ضرورة تقديم الدعم لفلسطين من أجل مساعدتها على تطوير خطة شاملة لتجاوز أزمة النقل”.

وبيّن أن “مرافق النقل والمواصلات في فلسطين تعرضت لخسائر تُقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار، نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.

وأشار زعرب، إلى أن “هناك 300 ألف طن من النفايات الصلبة متراكمة في طرقات غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، وما يخلفه من دمار”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حرب الإبادة في غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 781 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)