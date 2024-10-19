في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال.. استشهاد 73 فلسطينيا ببيت لاهيا جلهم أطفال ونساء- (فيديوهات)

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء السبت، استشهاد 73 مدنيا فلسطينيا وسقوط عشرات الجرحى والمفقودين معظمهم أطفال ونساء، جراء مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بمنطقة مشروع بيت لاهيا في محافظة شمال القطاع.

يأتي ذلك في اليوم الخامس عشر لحرب الإبادة والتجويع التي يواصلها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، وبعد ساعات من قطع تل أبيب الاتصالات والإنترنت عن المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب التطهير العرقي والاستئصال والإبادة بشكل واضح، وهذه المرة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة”.

وأضاف أن ذلك يتمثل في ارتكابه “مجزرة مروعة راح ضحيتها حتى الآن 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسكان الآمنين من الجو”.





حماس: الصمت العربي والعجز الدولي شجع إسرائيل على مجازرها بشمال غزة

استنكرت حركة حماس، مساء السبت، الصمت العربي والعجز الدولي إزاء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة، معتبرة أن هذا الموقف شجع تل أبيب على مواصلة مجازرها لإفراغ هذه المنطقة من سكانها.

جاء ذلك في بيان أصدرته حماس، تعليقا على قصف جيش الاحتلال من الجو مربعات سكنية مكتظة بمنطقة مشروع بيت لاهيا في محافظة شمال غزة.

وهذه المجزرة الثانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في شمال غزة، السبت، حيث قتلت استشهد مدنيا فلسطينيا، بينهم 21 امرأة، وأصابت أكثر من 85 آخرين، بقصف جوي طال عدة منازل سكنية بمخيم جباليا في الدقائق الأولى من اليوم.

وقالت حماس، إن “العدو الصهيوني المجرم يسابق الزمن في مجازره وفظائعه التي يرتكبها على مدار الساعة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها القصف الهمجي والعشوائي الليلة وارتكابه مجزرة وحشية استهدفت مربعاً سكنياً مكتظاً بالسكان والنازحين الآمنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أدى في حصيلةٍ أولية لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى”.

وأضاف أن “الصمت العربي والعجز الدولي شجع هذا العدو الفاشي المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، لإفراغ شمال القطاع من سكانه”.

ودعت حماس، “الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التحرك الفاعل، لوقف هذه المحرقة التي يرتكبها النازيون الجدد، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على أمن المنطقة وسلمها”.

وتابعت: “ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأنظمة والمنظمات الدولية لمغادرة مربع الإدانة والاستنكار وتحمل مسؤوليتها في وقف هذه المحرقة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الذي يأمن العقوبة بغطاء أمريكي”.

“فتح” تدعو لتحرك عربي ودولي فوري لوقف المذبحة المتواصلة بغزة



دعت حركة “فتح”، مساء السبت، إلى تحرك عربي ودولي “فوري وشامل لوقف المذبحة” المتواصلة في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحركة عبد الفتاح دولة.

وقال “دولة”: “المطلوب الآن هو تحرك فوري وشامل على كل المستويات، من جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، لوقف هذه المذبحة المتواصلة”.

كما دعا “دولة” الجهات ذاتها إلى “اتخاذ إجراءات عقابية عاجلة بحق مجرمي دولة الاحتلال قبل أن يستكملوا مخططهم في القضاء على شعبنا في غزة، سواء بالقتل أو التجويع أو التهجير”.

وحذر من أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت غزة إلى بركة من دماء الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب مجازر إبادة بشعة تجاوزت كل الحدود، مستهدفة مناطق جباليا وبيت لاهيا وشمال وغرب القطاع دون توقف”.

“صمت دولي مريب ومخز”

وعدّ متحدث حركة “فتح” حالة “الصمت الدولي وغياب أي تحرك ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه بغزة أمرا مخزيا ومثيرا للريبة، وكأن العالم يقبل بهذه الجريمة، ويستسهل سفك الدم الفلسطيني بلا رادع أو تحرك جاد”.

(وكالات)