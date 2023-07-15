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جرائم تهز الشارع الأردني.. أب قتل ابنته بسكين وآخر قُتل على يد ابنه- (تغريدات)

منذ ساعتين

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عمان- “القدس العربي”: صدم الشارع الأردني مساء الجمعة بإعلان من مديرية الأمن العام عن مقتل شخص ضربا على يد ابنه، داخل منزله، في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، في بيان له مساء الجمعة، أن شخصا في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية تعرض للضرب داخل منزله من أحد أبنائه إثر خلافات ما أدى إلى وفاته.

وأشار السرطاوي إلى أنه تم إلقاء القبض على الفاعل وحولت الجثة للطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة.

وفي جريمة قتل أخرى قبل أيام، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة غرب إربد بقيام شخص بطعن ابنته بواسطة أداة حادة (سكين) داخل المنزل وما لبثت أنْ فارقت الحياة.

وأكد السرطاوي أنه تم القبض على الأب والأداة المُستخدمة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل ابنته إثر خلافات عائلية، وستتم إحالته للمدعي العام المختص.

 

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