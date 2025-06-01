جراحة بريطانية في غزة: كل من عالجتهم كانوا أطفالا وأفضل الموت وأنا أساعد بدل الاكتفاء بالمشاهدة

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة”صاندي تايمز” مقابلة مع الدكتورة البريطانية فيكتوريا روز، قالت فيها إنها وفي جولتها الثالثة بغزة منذ بداية الحرب تواجه يوميا فيضانا من حالات الأطفال الذين يأتون للمستشفى مصابين وقطعت أطراف لهم.

وأشارت كريستينا لامب التي أجرت المقابلة مع الدكتورة روز، قائلة: “في البداية هناك فتاة عمرها ستة أعوام بتر خدها وكتفها الأيسر. ثم الطفلة ذات العامين، الطفلة الرضيعة، والصبي اليتيم ذو الثلاث سنوات. الطفل ذو الأربع سنوات. والصبي في الحادية عشرة الذي فقد جميع إخوته التسعة”.

وتقول الدكتورة روز، البالغة من العمر 53 عاما: “نبدأ دائمًا بالأطفال”. إنه صباح عادي في غزة، وبينما تتناول فطورا سريعا من زبدة الفول السوداني مع بسكويت دايجستف (كل شيء في غزة مرتجل)، تفكر جراحة التجميل البريطانية في اليوم التالي في مستشفى ناصر بخان يونس. وعادة ما تجري 12 عملية و”معظم من هم على قائمتي جرحى بسبب تفجيرات أصابت أطفالا صغارا، بما في ذلك بتر أذرع، أرجل وأيد”. وتقول: “هذا يجعلني أشعر بالغضب الشديد، لكنني لا أستطيع التوقف والتفكير بها أو التوقف عن العمل”.

وفي معظم الأيام تعمل 14 ساعة حتى الحادية عشرة مساء. وبعد ذلك تحاول الحصول على قسط من الراحة في مهجع النساء خلف وحدة العناية الفائقة. وعادة ما يبدأ القصف الإسرائيلي في الساعة الرابعة صباحا. ورغم ساعات العمل الطويلة والإجهاد، إلا أنها تحاول مواصلة عملها في الحفاظ على يوميات فيديو على إنستغرام لكي تظهر للناس في الخارج، مع معرفتها أن إسرائيل لا تسمح للصحافيين الأجانب بالدخول إلى غزة، وأطباء مثلها لهم دور مهم كـ “عيون وآذان العالم الخارجي”.

في معظم الأيام تعمل الطبيبة 14 ساعة حتى الحادية عشرة مساء. وبعد ذلك تحاول الحصول على قسط من الراحة في مهجع النساء خلف وحدة العناية الفائقة. وعادة ما يبدأ القصف الإسرائيلي في الساعة الرابعة صباحا

وفي منشور نشرته صباح السبت وصفت “قصفا مكثفا” أدى لدخان لدرجة أنها لم تستطع رؤية السماء عندما خرجت الساعة السادسة صباحا. وتقول روز التي كانت تتحدث عبر الهاتف “يا إلهي”، فقد انفجرت قنبلة و”يبدو أنها ضخمة”. وفي الوقت الذي يراقب فيه الناس ما يجري بفزع عن بعد، فإن الدكتورة روز في رحلتها الثالثة من اندلاع الحرب قبل 19 شهرا. وتقول إن رحلتها في آب/أغسطس كانت سيئة لكن الوضع الآن أسوأ بكثير و”هو على قاعدة مختلفة جدا” و”يصل بشكل دائم أطفال وبأطراف مفقودة”.

وتقول إن مستشفى ناصر هو المستشفى الوحيد العامل في جنوب غزة، ومع ذلك “يعاني نقصا من المواد الأساسية بنسبة 65%”. ويعاني المستشفى من نقص حاد في الإمدادات، لدرجة أن معظم العمليات الجراحية تجرى باستخدام المسكنات وليس التخدير العام، ويضطرون لاستخدام أردية الجراحة كستائر حول غرفة العمليات، وتستخدم الخيوط الجراحية باقتصاد. والأهم من ذلك، أن مخزون الشاش المتبقي لا يكفي سوى لأربعة أيام. وتضيف: “عندما ينفد، سيكون من الصعب للغاية إجراء العملية الجراحية”. وتقول: “هناك الكثير من الحالات التي يمكننا عمل شيء لها لو كان لدينا الأجهزة كما في الماضي والوقت، لكن الأطفال يواصلون التدفق عبر الباب، ولهذا نقوم بتضميد جراحهم وننتقل إلى المرحلة التالية”. وترى الدكتورة روز أن “حالات سوء التغذية أكثر بكثير مما كانت عليه في رحلات سابقة. ويبدو الأطفال أنحف وأصغر حجما، وجروح معظم المرضى لا تلتئم، ومعدلات الإصابة أعلى بكثير”.

وفي يوم الجمعة وصف متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة غزة بأنها “أكثر بقاع الأرض جوعا”، وقال إن رفض إسرائيل إدخال المزيد من الإمدادات عرض “100% من السكان لخطر المجاعة”. وتعرف غرفة المستشفى التي تقدم فيها التغذية للمرضى الذين يعانون من سوء تغذية حاد باسم “غرفة الحضارة”. وهذا بعيد كل البعد عن عملها المعتاد في مستشفيات لندن، غايز وسانت توماس وكلية كينغز، حيث تجري عمليات إعادة بناء الثدي بعد استئصاله لمرضى السرطان، وجراحة تغيير الجنس للأشخاص المتحولين جنسيا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إعادة بناء مجهرية في تشيلسي وويستمنستر.

وتقول دكتورة روز إن جراحي التجميل مهمون في محور الحرب: “يعتقد الناس أن كل ما نقوم به هو عمليات تجميل – الثديين والأرداف، لكننا أساسيون في إدارة الجروح وأنت بحاجة إلى جراح عظام لإصلاح العظم وجراح تجميل للعناية بالجلد والأنسجة التالفة. كل شخص تعرض للقصف هنا يستفيد من جراح تجميل حتى لو كان ذلك لإزالة الشظايا فقط. لا أنتظر أبدا حالة، فلا يوجد وقت للراحة”.

وكان يوم الجمعة يوما عاديا، بعد معالجة الحروق الناجمة عن الانفجارات في الذراع اليمنى والساق والجسم لسارة، وهي طفلة رضيعة، وتطعيم يد لهالة، وهي طفلة عمرها عامان، عالجت مرح، وهي طفلة عمرها أربع سنوات، تعاني من حروق في وجهها وذراعيها، وكذلك جود، وهي طفلة عمرها ست سنوات، فقدت جزءا من خدها الأيسر وكتفها الأيسر. تقول دكتورة روز: “نسبة كبيرة من الضحايا الذين نراهم هم من الأطفال – على الأقل نصف وقتي في العمليات الجراحية” و”هؤلاء ليسوا مقاتلين من حماس”. وفي ذلك اليوم غيرت على جرح حاتم، طفل عمره ثلاثة أعوام، الذي يعاني نسبة 35 % من حروق في جسده بعدما ضربت غارة إسرائيل شقة عائلته.

دكتورة روز: “نسبة كبيرة من الضحايا الذين نراهم هم من الأطفال – على الأقل نصف وقتي في العمليات الجراحية” و”هؤلاء ليسوا مقاتلين من حماس”.

وتقول دكتورة روز: “كان صغيرا جديدا وحروقه سيئة جدا” و”حرقت رموش عينية ويديه وقدميه”، وعندما وضع حاتم على طاولة العمليات ظل ينادي “سيدو”، وعندما سألت عن معنى الكلمة عرفت أنه جد حاتم. وسألت عن السبب، قيل لها إن والده ووالدته قتلا ولم يبق له سوى الجد على قيد الحياة. وقالت روز: “عمره 3 أعوام، ليس عدلا” و”لا شيء من هذا عدل”.

وتقول دكتورة روز: “أصعب ما في الأمر هو رؤية كل هذا وسماع الناس يحاولون تبريره كعملية عسكرية للقضاء على منظمة إرهابية. لا علاقة لأي من هؤلاء الأشخاص الذين أعالجهم بحماس. إنه قصف جماعي عشوائي للمدنيين. علينا أن نتوقف ونفكر، فهذا أمر لا يمكن تبريره”. ووصلت الدكتورة روز إلى غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع مع زميلين آخرين من لندن، غرايم غروم، جراح عظام، والدكتورة تيزيانا روجيو، جراحة تجميل، في مهمة لصالح الجمعية الخيرية البريطانية “المساعدات الدولية للكوارث والطوارئ مع الدعم طويل الأمد”.

وقد ذهبت إلى غزة قبل الحرب في عام 2019 لتدريب جراحي التجميل. والتقت في عام 2020 بجراح شاب يدعى أحمد المخللاتي، الذي تدربت معه في مستشفى غايز لمدة عامين، لتتعرف على زوجته وعائلته. ثم عاد، وعندما اندلعت الحرب، بدأ يرسل لها صورا لجميع الأطفال الجرحى: “كنت في مطبخنا بلندن عندما رأيتهم، وكانت تلك نقطة التحول، فقلت لشريكي فيل: أحتاج حقا للخروج ومساعدة أحمد، فهو لا يستطيع فعل كل هذا”، وروز هي زوجة أب له طفلين من زواج آخر.

كانت كل رحلة أصعب وأكثر خطورة، لكن هذه الفترة هي الأكثر دموية على الإطلاق. في اليوم الذي وصلت فيه، في قافلة بعد اجتيازها عمليات تفتيش أمنية إسرائيلية مكثفة، قصفت إسرائيل المستشفى الذي كانت متجهة إليه – المستشفى الأوروبي في غزة. تقول: “تم تحويل مسارنا”. قتل ثمانية وعشرون شخصا وجرح العشرات، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

كان مستشفى ناصر، حيث توجد الآن، قد تعرض للقصف في وقت سابق من ذلك الأسبوع في هجوم على جناح في الطابق الثاني. يزعم الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف أحد عناصر حماس. تقول روز: “هناك ضباب رمادي يخيم على كل شيء بسبب كل القصف والغبار في الهواء. لا يوجد مبنى واحد قائم لم يتعرض لقصف”. وتضيف: “أنا أكثر قلقا مما كنت عليه، لكنني أشعر أنني بحاجة للمجيء” و”لقد ناقشت مع شريكي وعائلتي أنني أفضل أن أموت في غزة وأنا أحاول المساعدة على ألا أفعل شيئا”.

وتقيم مع زميليها في المستشفى بدلا من بيت ضيافة وضد نصيحة الفريق المحلي العامل، وذلك للاستفادة من مدة إقامتها وعملها في المستشفى. وقالت: “سيكون نتنياهو ساذجا لو حاول عمل شيء هنا لأن لدينا فريقا من الأجانب بمن فيهم أمريكيون”.

ويعتبر ضرب المستشفيات جريمة حرب، لكن إسرائيل هاجمت المستشفيات فيما وصفته منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأنه استهداف منظم لنظام العناية الصحية. وزارت روز الغرف العليا التي استهدفت في مستشفى ناصر ونظرت للخارج وشاهدت “مقبرة لسيارات الإسعاف” و”لن أكذب عليك فلا أنام كثيرا”. وتقول روز “لا يوجد وقف إطلاق النار، فقد زادوا من القصف خلال الأيام الماضية”. وستعود روز مع زميليها هذا الأسبوع وما يقلقها هو ما سيحدث بعد مغادرتهم و”ليس لديهم أحد حتى نهاية حزيران/يونيو ولهذا نحاول معالجة أكبر عدد من الحالات قدر ما نستطيع”.

إلى جانب الأطفال، تأثرت روز بشكل خاص بحالة واحدة. يوم الخميس، أجرت عملية جراحية لشابة تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت لتفجير أصاب كامل وجهها. وتقول روز: “لم أر حروقا في الوجه بهذا السوء من قبل. لقد فقدت كلتا عينيها وجفنيها. عندما دخلت إلى طاولة العمليات، سألت طبيب التخدير إن كان مظهرها سيخيف طفلتها الصغيرة، لقد أثر ذلك بي بشدة”.