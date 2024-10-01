جراحكم جراحنا.. ياسمين عبد العزيز تتضامن مع اللبنانيين برسالة مؤثرة

“القدس العربي”: نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة تعبّر عن الأحداث الأليمة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحالي، أعلنت من خلالها عن تضامنها معهم في وجه العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان، خلال الساعات الماضية، والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، فضلًا عن تهجير الآلاف من منازلهم.

وعلّقت ياسمين على الصورة برسالة تضامن كتبت فيها: “من غزة إلى لبنان جراحكم جراحنا دمكم دمنا”.

وعلى مدار الساعات الماضية، أعلن عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي تضامنهم مع الشعب اللبناني بعد الأحداث الأخيرة، ومن بينهم: منى زكي، وكندة علوش، وتامر حسني، وشيرين عبد الوهاب، وريهام عبد الغفور.

وقرر عدد آخر من الفنانين إلغاء ارتباطاتهم الفنية أو تأجيلها بسبب الأوضاع الراهنة، من بينهم الفنان السوري أيمن زيدان الذي اعتذر عن حضور تكريمه في افتتاح “مهرجان الإسكندرية السينمائي”، وفقاً لما أوضحه في بيان صحافي، أكد من خلاله اعتزازه بالمهرجان والتكريم، ولكنه اعتذر عن عدم الحضور ونيل التكريم في التوقيت الذي وصفه بـ”الحسّاس وتواجه فيه أمتنا العربية تحديات كبيرة”.