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جراحون أمريكيون يزرعون للمرة الأولى كلية خنزير لمريض حي

21 - مارس - 2024

مستشفى ماساتشوستس

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واشنطن: تمكنّ جراحون أمريكيون من أن يزرعوا للمرة الأولى كلية خنزير معدّل وراثياً لمريض حيّ، على ما أعلن مستشفى أمريكي الخميس، في سابقة تشكّل خطوة جديدة نحو إمكان حل مشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.

وأوضح مستشفى “ماساتشوستس جنرال هوسبيتال” في بوسطن في بيان أن المريض البالغ 62 عاماً “يتعافى بشكل جيد” من العملية التي أجريت قبل أقل من أسبوع. وسبق أن أجريت عمليات زرع كلى من الخنازير المعدلة وراثيا لبشر متوفين دماغيا.

(أ ف ب)

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  1. يقول رضوان ابوعيسى:
    مارس 22, 2024 الساعة 12:06 ص

    هذه ما زالت في مرحلة التجريب لان هذه الاعضاء من الخنزير وان كانت معدلة وراثيا لتجنب رفض الجسم الانسان لها ما زالت غريبة والجسم يبدأ رفضها ولو بعد فترة اطول من الاعضاء غير المعدلة وراثيا!

    رد

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