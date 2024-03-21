جراحون أمريكيون يزرعون للمرة الأولى كلية خنزير لمريض حي

واشنطن: تمكنّ جراحون أمريكيون من أن يزرعوا للمرة الأولى كلية خنزير معدّل وراثياً لمريض حيّ، على ما أعلن مستشفى أمريكي الخميس، في سابقة تشكّل خطوة جديدة نحو إمكان حل مشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.

وأوضح مستشفى “ماساتشوستس جنرال هوسبيتال” في بوسطن في بيان أن المريض البالغ 62 عاماً “يتعافى بشكل جيد” من العملية التي أجريت قبل أقل من أسبوع. وسبق أن أجريت عمليات زرع كلى من الخنازير المعدلة وراثيا لبشر متوفين دماغيا.

(أ ف ب)