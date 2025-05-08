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جراح بريطاني عراقي ذاع صيته بعدما أعاد لطفلة غزية يدها المقطوعة: منعوني من دخول القطاع وهددوني بالتصفية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الطبيب محمد طاهر محمولاً على الأكتاف في غزة. لقطة شاشة من فيديو

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لندن- “القدس العربي”: كشف الجراح البريطاني من أصل عراقي محمد طاهر عن منعه من دخول قطاع غزة مرتين متتاليتين، مشيرًا إلى تلقيه تهديدات مباشرة بالتصفية في حال عاد إلى القطاع، الذي شهد فيه واحدة من أبرز إنجازاته الطبية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر.
وفي مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، قال طاهر: “لقد عدت… تتساءلون أين كنت؟ كنت أحاول الدخول إلى غزة مجددًا. لكن رُفض طلبي مرتين، لأنني أصبحت شاهداً وصوتاً للناس هناك، إلى درجة أنني تلقيت تهديدات مباشرة إذا دخلت”.


وأضاف: “هذا بالطبع لا يوقفني، بل يجعلني أرغب أكثر في الدخول. لن أسمح لهم أن يجعلوني أمرّ بهذه الحالة لأنني أريد دخول غزة مجددًا. يجب أن أتكلم، ويجب علينا جميعاً أن نتكلم. لقد دخلت غزة مرحلة خطيرة جداً، وحان الوقت لنحشد قوانا ونكسر الحصار”.


وختم تسجيله بالقول: “لقد طفح الكيل. غزة لا تحتمل مزيداً من الصمت. من واجبنا الآن أن نتحرك”.
طاهر، المتخصص في جراحة العظام، وُلد في الثمانينات بمدينة ويلز البريطانية لعائلة عراقية من مدينة النجف. لمع اسمه في الربع الأول من عام 2024، حين تطوع للعمل في مستشفيات غزة ضمن فريق تابع لمنظمة “فجر العلمية” الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة.
وخلال فترة تطوعه، أجرى مئات العمليات الجراحية المعقّدة، من أبرزها إعادة زرع ذراع طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، بعد أن بُترت نتيجة قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي تصريح سابق، في مايو/ أيار 2024، قال طاهر إن مشاهد الدمار والقتل في غزة هي ما دفعه للانضمام إلى جهود الإنقاذ الطبي، مؤكدًا أن الأوضاع في القطاع فاقت كل ما شاهده من أزمات إنسانية.

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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 8, 2025 الساعة 10:57 ص

    يا أخي الطبيب محمد طاهر، لقد طفح الكيل غزة لا تحتمل مزيداً من الصمت ومع ذلك يسود صمت الدول العربية! لكم الله ياشعب فلسطين. يجب على الدول العربية أن تتحرك لقد تمادى نتنياهو المجرم الفاشي وحكومة الإحتلال الإسرائيلي الفاشية المتطرفة ولابد من أن تتحرك الدول العربية مجتمعةً وخاصةً أن زيارة ترامب بعد أيام، للضغط على نتنياهو لوقف حرب الإبادة وهذا الإجرام البشع وإدخال المساعدات الغذائية.

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