جراح بريطاني- فلسطيني يعالج جرحى غزة يتهم شرطة مكافحة الإرهاب بالتحرش بعائلته ـ (فيديو)

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده جيمي غريرسون وهارييت شيروود قالا فيه إن الجراح البريطاني- الفلسطيني الذي يمارس الطب في العاصمة البريطانية وسافر إلى غزة لمعالجة الجرحى تحدث عن تحرش الشرطة البريطانية بعائلته.

وظهر الدكتور غسان أبو ستة ، جراح التجميل وبعيادة له في غرب لندن بعدد من اللقاءات الحية من غزة هذا الأسبوع. وقال على منصة إكس أو تويتر سابقا بان ضباطا من الإستخبارات الداخلية حضروا إلى بيته في لندن وقال “جاء ضباط مكافحة الإرهاب إلى بيتي في بريطانيا وتحرشوا بعائلتي”.

“It’s a kind of brutish attempt at harassment… as if my wife did not have enough to worry about”

Professor Ghassan Abu-Sittah, a plastic surgeon in Gaza, says police turned up to his family home in the UK today, to ask why he’s in Gaza and who paid for his ticket#bbcnewsnight pic.twitter.com/O3NuaOec8T

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 16, 2023