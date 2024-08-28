جرافات الاحتلال تدمر الشوارع والبنية التحتية في مخيمات جنين ونور شمس والفارعة- (شاهد)

رام الله: أطلق جيش الاحتلال فجر الأربعاء، عملية عسكرية في جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية توصف بأنها “الأكبر” منذ عقدين.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب: “بدأت قوات الأمن الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم” وفق تعبيره.

وتقوم جرافات الاحتلال بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المناطق التي اجتاحتها.

تغطية صحفية: جرافات الاحتلال تدمر وتجرف مدخل مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/jZhD1xOBDx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية العملية بأنها “واسعة النطاق” مشيرة إلى أن “قوات الأمن دخلت مخيمات اللاجئين ترافقها مروحيات وطائرات من دون طيار”.

وأضافت: “ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين”.

ووصفت القناة “14” الإسرائيلية العملية العسكرية بأنها “الأكبر” منذ عقدين و”يتوقع أن تستمر عدة أيام على الأقل”.

وقالت: “هذه أكبر عملية يجري تنفيذها في الضفة الغربية منذ بداية الحرب ومنذ حملة السور الواقي (2002) قبل عقدين”.

تغطية صحفية: الاحتلال يجري أعمال تجريف وتدمير في منطقة دوار العليمي بمدينة طولكرم. pic.twitter.com/IuYvpwhcQj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024

وأشارت إلى أن “العملية واسعة النطاق تركز على ثلاثة مخيمات للاجئين: جنين ونور شمس في طولكرم، والفارعة في طوباس”.

ولفتت إلى أن عددا من الجنود المشاركين في العملية “وصلوا على متن مروحيات”، إضافة إلى مشاركة القوات السرية في العملية.

📹 متابعة صفا| الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على جنين ومخيمها pic.twitter.com/zCtlcs6B41 — وكالة صفا (@SafaPs) August 28, 2024