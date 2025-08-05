جرافات الاحتلال تقتلع الزيتون والذاكرة في غزة

غزة – «القدس العربي»: في عام 2023، لم تكن الزراعة مجرد قطاع متضرر ضمن قائمة طويلة من الخسائر، بل كانت وما تزال ساحة مواجهة مباشرة، فالأرض التي طالما وفّرت الغذاء والكرامة لأهلها، تحوّلت إلى هدف مكشوف تحت النيران، تدفع ثمن القصف والحصار والتجريف اليومي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية المتضررة منذ بداية الحرب قد بلغ نحو 156,970 دونماً. أكثر ما تأثر هو الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، والتي تُشكّل نحو 35% من مجمل المساحة الزراعية في غزة، وتقع ضمن نطاقٍ يتراوح بين 100 إلى 1500 متر، وهي مناطق توصف اليوم بالحقول الحمراء نظراً لشدة الاستهداف الذي تتعرض له بشكل متواصل.

ووسط هذه الخسائر الرقمية، تبقى الحكايات الشخصية وشهادات المزارعين أنفسهم، هي الأكثر صدقًا وإيلامًا، فهي تكشف كيف تُجرف الأرض ومعها الإنسان، وكيف تُستهدف الحياة اليومية، من رغيف الخبز حتى شجرة الزيتون.

شهادات من التراب

في غزة، لا تموت الزراعة فقط تحت القصف، بل تموت الذاكرة، وتُقتلع الجذور، ويُسلب الإنسان مصدر رزقه، هكذا تلخّص شهادات المزارعين الذين عاشوا التجربة بألمها وخسارتها، ولم يبق لهم سوى الصوت يروي ما جرى.

يقول المزارع أبو خليل شحادة لـ«القدس العربي»، وهو رجل ستيني من شمال غزة، إن الجيش الإسرائيلي أمرهم منذ الأيام الأولى للحرب بإخلاء أراضيهم الزراعية.

ويضيف بصوت مرتجف: «هجّرونا منها قسرًا، ولم يكن لنا خيار بديل، تركنا الأرض التي ورثناها عن آبائنا، وعندما حاولنا العودة لاحقًا وجدنا كل شيء قد جُرف، البيوت سُويت بالأرض، الأشجار قُطعت، والمزروعات التي كانت جاهزة للحصاد ذهبت كلها، كانت هذه الأرض هي قوتنا اليومي، هي ما نأكله ونطعم أبناءنا منه، واليوم لا نملك حتى ما نزرعه من جديد».

قطاع الزراعة ساحة مواجهة وهدف للإبادة

أما حازم أحمد، وهو شاب في الثلاثين من عمره، فكان يعتمد على تربية الأغنام كمصدر رزق أساسي له ولعائلته، يقول: «كنت أعتني بها كأنها جزء من عائلتي، أستيقظ مع الفجر، أُخرجها لترعى من الحشائش التي نزرعها بجوار البيت، وفي أحد الأيام، بينما كنت أراقبها وهي تأكل، سقطت قذيفة دبابة على المزرعة وقتلتهم جميعًا، الأغنام التي ربيتها منذ ولادتها قُتلت في لحظة واحدة، ولم يتبق لي شيء، مصدر رزقي ذهب، وأنا الآن بلا عمل، بلا دخل، ولا أعرف من أين أبدأ من جديد».

وتحكي حنان يونس، وهي أرملة وأم لخمسة أطفال، لـ»القدس العربي»، عن علاقتها بالأرض التي كانت تراها امتدادًا لكرامتها ووجودها.

قالت: «كانت الأرض الزراعية بالنسبة لي مثل العرض، مثل الحياة نفسها، هجّرت منها خلال الحرب، لكنني لم أستطع البقاء بعيدًا عنها، كنت أعود إليها خلسة، حتى ولو كنت أعلم أن الموت قد ينتظرني هناك، ولم يعد الموت يخيفني، ما كان يهمني فقط أن أرى شجرة الزيتون، تلك الشجرة التي كنت أعتني بها لسنوات، كنت أستعد لموسمها في كل عام، أقطف منها لأطعم أطفالي، وأبيع بعض ما أحصل عليه كي أوفر لهم احتياجاتهم، لكن الاحتلال جرفها، جرف كل ما بقي من الذاكرة، من الحياة، من الكرامة».

ليست هذه الشهادات سوى عينة من واقع أكبر، واقع يُصر الاحتلال فيه على استهداف المزارعين، وتجويعهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، فالحرب لم تدمر فقط البنية التحتية للزراعة، بل دمرت علاقة الناس بأرضهم، وتركت جراحًا مفتوحة يصعب التئامها.

تحدث المزارع خميس أبو أسد، وهو أحد العاملين في الأراضي الزراعية في مخيم المغازي القريبة من الحدود مع إسرائيل، عن أن الزراعة في هذه المناطق تُعد من أخطر المهن وأكثرها تهديدا لحياة المزارع نظرا لقربها من المناطق العازلة وما تشهده من توترات أمنية مستمرة واستهداف مباشر للمزارعين.

وأكد لـ «القدس العربي»، أن «من يعملون في الزراعة هناك لا يواجهون فقط صعوبات اقتصادية وتقنية، بل أيضا مخاطر حقيقية على حياتهم كل يوم».

وأوضح أبو أسد أن «من أكبر التحديات التي تواجهنا كمزارعين هي القصف المباشر والمتكرر على المناطق الزراعية واستهداف المزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم حيث سقط العديد من الشهداء والمصابين من المزارعين خلال حرب الإبادة، كما أن أصوات الطائرات والمسيرات ترعب العمال وتجبرهم على مغادرة الحقول في منتصف العمل وهو ما يؤدي إلى تلف المحاصيل وتأخير المواسم الزراعية».

وأضاف أن «الاحتلال يمنع في كثير من الأوقات وصولنا إلى أراضينا، في أوقات كثيرة، كما يتحكم بشكل كامل في المعابر المغلقة منذ عامين مما يؤدي إلى منع إدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وآلات وهو ما يؤثر سلبا على الإنتاج ويؤدي إلى تراجع كبير في كفاءة الزراعة».

دمار واسع

وأشار إلى أن الأراضي الزراعية تعرضت إلى دمار واسع نتيجة القصف وتدمير الآليات العسكرية لآبار المياه مما جعل تكاليف استصلاح الأرض وإعادة حراثتها مرتفعة جدا، ولا توجد قدرة للمزارع البسيط على تحملها لا سيما في ظل غياب أي تعويض أو دعم حقيقي من الجهات الرسمية أو المؤسسات.

كما ذكر أن أسعار الوقود المستخدمة في تشغيل الآليات الزراعية والآبار شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة ما زاد من الأعباء المالية على المزارعين الذين يعملون بإمكانيات محدودة ويعانون من غياب أي شكل من أشكال الحماية.

وبيّن أيضا أن هناك نقصا حادا في المياه نتيجة تدمير أو تعطل العديد من الآبار الزراعية إلى جانب غياب مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية أو الوقود الكافي لتشغيل المضخات، مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة وصعوبة ري المحاصيل في أوقاتها المناسبة.

وختم حديثه قائلا: «إننا كمزارعين نتمسك بأرضنا رغم القصف والمنع والفقر ونواصل العمل فيها لأن الأرض هي مورد رزقنا وكرامتنا، لكنها بحاجة إلى من يحميها ويدعم صمود من يعمل فيها».

الموت الاخضر

وفي مشهد يلخص انهيار القطاع الزراعي في غزة، كان محمد أبو عودة، المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، كشف عن تدمير واسع النطاق طال الأراضي والمحاصيل الزراعية بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وأكد أن ما يجري ليس فقط تدميرا للأرض، بل هو استهداف ممنهج لمصدر رزق، وآخر ما تبقى من مقومات الأمن الغذائي في القطاع المدمر.

وأوضح أن أكثر من 35 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة قد دمرت بالكامل في شمال القطاع لا سيما في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، مشيرا إلى أن المحاصيل الأساسية من قمح وخضروات وأشجار مثمرة مثل الزيتون والنخيل قد جرفت أو أحرقت بفعل القصف والجرافات العسكرية.

وحسب المسؤول في وزارة الزراعة، فإن هذا الدمار أدى إلى خروج الأراضي عن الخدمة الزراعية بشكل كامل مما تسبب في انقطاع الإنتاج المحلي وحرمان آلاف العائلات من مصدر رزقها في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الغذاء بسبب الحرب ونقص الإمدادات.

وأكد أن ما يحدث على الأرض يتجاوز مجرد أضرار ميدانية، بل يمثل محاولة واضحة لإعدام الأمن الغذائي وضرب الاكتفاء الذاتي، مشددا على أن الاحتلال يهدف من خلال هذه السياسات إلى تجويع السكان وفرض واقع اقتصادي واجتماعي أكثر هشاشة.

اقتلاع جيل

في غزة، لا تُحرث الأرض بالبذور فقط، بل تُروى بالأمل، وتُسقى من تعب الأيادي، وتُزرع فيها بقايا الحياة رغم الموت الذي يمرّ يوميًا فوقها، فالأرض هناك ليست رقعة لزراعة البندورة أو القمح، بل هي دفتر العائلة، وامتداد الذاكرة، وكرامة الفلاح.

وحين تُقتلع شجرة زيتون، لا تُجتث شجرة فقط، بل يُقتلع معها جيل كامل من الانتماء، من الطفولة، من الذكريات، من الرغيف الذي ينتظر النضج، ومن الحصاد الذي لا يعود.

ما يحدث اليوم ليس موسم جفاف، بل حصار مُمتد، وقصف مستمر على ما تبقى من الجذور، في معركة ليست بين الجندي والمزارع، بل بين من يملك السلاح ومن يملك الحب للأرض.