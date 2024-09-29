جرحى في اقتحام الاحتلال مناطق في طوباس ونابلس

الضفة الغربية – «القدس العربي»: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقلت العشرات، فيما وقعت اشتباكات مسلحة في مدينتي طوباس ونابلس أصيب فيها عدد من الفلسطينيين.

ومن بين هؤلاء 6 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، فيما أعاقت قوات الاحتلال إسعاف المصابين.

واعتقلت قوات الاحتلال مصابا بعدة رصاصات خلال تقديم الإسعاف له، ومنعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل، وتم إسعافهم لاحقا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمه في طوباس تعاملت مع إصابة حرجة بالرصاص الحي في الصدر من بلدة عقابا جرى نقلها إلى المستشفى.

وخاض مقاومون اشتباكات مع قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات محلية الصنع، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس، ومحاصرة أحد المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا وحاصرت منزل عائلة الشاويش، واعتقلت المحرر قتيبة الشاويش نجل الشهيد خالد، بعد أن احتجزت زوجته ووالدته.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر قتيبة الشاويش بعد مهاجمته بواسطة كلاب بوليسية في منزل أحد جيرانه، فيما أفرجت عن زوجته ووالدته بعد احتجازهما بعض الوقت للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي نابلس، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية وحي رفيديا في نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت عبير بعارة من شارع المريح، والشاب عزت التمام.

إغلاق حواجز

وضمن إجراءات حصار وعزل المناطق في الضفة الغربية، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي دوتان والريحان العسكريين، المقامين على أراضي بلدة برطعة شمال غرب جنين.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين، وكثفت من وجودها العسكري فيهما، ودققت في هويات المواطنين، ومنعت المركبات من العبور.

وقررت قوات الاحتلال إغلاق حاجز الريحان حتى اليوم الإثنين، ما يعني حرمان المواطنين من الوصول إلى مراكز عملهم، والدخول والخروج من البلدة.

وفي القدس، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طريق الجدار ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي في البلدة بالمكعبات الإسمنتية، ومنعت مرور المركبات منها.

وفي ذات السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة، واحتجزت عشرات المركبات القادمة من جنوب الضفة الغربية، والقرى المجاورة، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة.

وفي رام الله، شرعت آليات وجرافات للاحتلال الإسرائيلي، بتجريف أراضٍ في بلدة سنجل شمال رام الله، المحاذية للشارع الرئيس، تمهيدا لإقامة جدار شائك.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة في حديث صحافي، إن آليات الاحتلال شرعت بتجريف أراضي البلدة، تمهيدا لوضع جدار شائك على طول شارع «60»، ويمتد على طول أكثر من كيلو متر بارتفاع 4 أمتار.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر أهالي البلدة مطلع العام الجاري بوضع اليد على 30 دونما، لصالح بناء الجدار، الذي من شأنه أن يعزل سنجل عن الشارع الرئيس، ويحرم المواطنين من الوصول لأراضيهم خلف الجدار التي تقدر مساحتها بأكثر من 8000 دونم.

وبين طوافشة أن سلطات الاحتلال تنوي إقامة سياج عازل بطول 1500 متر يمتد من مدخل سنجل الشمالي على طول الشارع الالتفافي رقم 60 المحاذي لأراضي البلدة.

وأشار إلى أن السياج يصادر 30 دونما من أراضي البلدة، بينها مساحات مزروعة بأشجار زيتون مُعمرة سيتم اقتلاعها.

وحسب رئيس بلدية سنجل فإن الاحتلال أخطر في وقت سابق بإقامة هذا السياج متذرعا بأسباب أمنية، وقد حاول الأهالي الاعتراض أمام محاكم الاحتلال دون جدوى.

ويعتقد أهالي بلدة سنجل بأن الاحتلال سيقيم السياج لأغراض التوسع الاستيطاني على أراضيهم، وحرمانهم من الوصول إلى مئات الدونمات الزراعية الواقعة خلفه، كي تسهل مصادرتها لصالح المستوطنين.

11 ألف معتقل

وفي ملف الاعتقال اليومي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 40 مواطنا من الضفة، بينهم سيدة، وطفل.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان صحافي، إن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 11 ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتى الآن لم نتمكن من التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وأوضحا أن حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 359 يوما، رافقتها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.