جرح امرأة تركية في هجوم على القنصلية الفخرية للسويد في إزمير

إسطنبول: أصيبت موظفة تركية بجروح خطرة الثلاثاء من جراء هجوم مسلّح على القنصلية الفخرية للسويد في محافظة إزمير في غرب البلاد، وفق السلطات المحلية وتقارير إعلامية.

وأعلن مكتب المحافظ أن الهجوم نفّذه شخص “معوّق ذهنيا” في منطقة كوناك في إزمير عند الساعة 9,45 ت غ.

ولم يشر مكتب المحافظ إلى القنصلية.

وأفادت محطة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة بأن الهجوم وقع أمام القنصلية الفخرية للسويد، ولفتت إلى أن المصابة وهي سكرتيرة في البعثة الدبلوماسية، بحال حرجة.

وأوقفت السلطات التركية المهاجم وبحوزته السلاح المستخدم وفتحت تحقيقا في الواقعة، وفق مكتب المحافظ.

وتمثّل القنصليات الفخرية مصالحها الوطنية في الخارج لكنها لا تدار بواسطة دبلوماسيين معتمدين.

(أ ف ب)