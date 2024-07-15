جرح عسكري في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به

باريس: جُرح عسكري فرنسي كان ضمن دورية لمكافحة الإرهاب، في هجوم بالسكين في باريس الإثنين وتم توقيف المشتبه به، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وأشار الوزير في منشور على منصة إكس إلى أن حياة العسكري المصاب ليست بخطر، في حين أوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الجندي أصيب في الكتف.

(أ ف ب)

Un militaire de l’opération Sentinelle a été victime d’un coup de couteau alors qu’il patrouillait en Gare de l’Est, à Paris. Son pronostic vital n’est pas engagé. L’auteur a été interpellé. @SebLecornu — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 15, 2024

(أ ف ب)