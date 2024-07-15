سياسة | دولي | أوروبا

جرح عسكري في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به

15 - يوليو - 2024

حجم الخط
0

باريس:  جُرح عسكري فرنسي كان ضمن دورية لمكافحة الإرهاب، في هجوم بالسكين في باريس الإثنين وتم توقيف المشتبه به، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وأشار الوزير في منشور على منصة إكس إلى أن حياة العسكري المصاب ليست بخطر، في حين أوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الجندي أصيب في الكتف.

(أ ف ب)

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عدة سجون فرنسية تعرّضت لهجمات الليلة الماضية
15 - أبريل - 2025
فرنسا: جدل حول “حق المواطنة” ورئيس الوزراء يدعو إلى “نقاش عام أوسع حول معنى أن تكون فرنسياً”
8 - فبراير - 2025
هجوم منسق من وزراء فرنسا على كل الاتفاقيات التي تربط باريس بالجزائر.. ورحابي: “إنهم يعانون من فوبيا الجزائر”
13 - يناير - 2025
وزير العدل الفرنسي يريد “إلغاء” اتفاق يتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى بلاده بلا تأشيرة
13 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية