جريحان إسرائيليان بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان

القدس: أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، الثلاثاء، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على بلدة المطلة قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أصيب اثنان بجروح متوسطة، وتم إغلاق العديد من الطرق في الجليل”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مقتضب: “ورد بلاغ عن إطلاق نار تجاه (بلدة) المطلة على الحدود اللبنانية” دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مجلس محلي في بلدة المطلة دعوته للسكان الذين ما زالوا فيها لمغادرتها فورا.

وكانت إسرائيل شرعت، الإثنين، بإخلاء 28 بلدة على الحدود اللبنانية، بما فيها المطلة، إثر تصاعد التوتر.

(الأناضول)